Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ

Khoảng 7.000 đến 8.000 người di cư đã vào Guatemala từ Honduras chỉ trong ngày hôm qua, Reuters qua dẫn lời cơ quan nhập cư Guatemala hôm 17/1 cho biết. (Nguồn ảnh: Reuters) Lực lượng an ninh Guatemala đã cố gắng chặn đoàn người di cư khổng lồ khi họ băng qua biên giới vào nước này để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Đoàn người di cư khởi hành từ thành phố San Pedro Sula của Honduras vào đầu ngày 14/1. Ngày 17/1, họ băng qua Guatemala theo hướng tây về phía biên giới với Mexico. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những người dân di cư. Các binh sĩ, cảnh sát phải sử dụng hơi cay, khiên chống bạo động và dùi cui để đẩy lùi đoàn người. Những người dân Honduras trèo lên phía sau xe tải ở Cofradia, Honduras, ngày 15/1. Các di dân có mặt tại một trạm xe buýt ở San Pedro Sula, Honduras, ngày 14/1. Người Honduras tham gia đoàn người di cư ở San Pedro Sula hôm 13/1. Cảnh sát Honduras được triển khai để ngăn đoàn người di cư mới đang tìm đường tới Mỹ, tại San Pedro Sula, ngày 13/1. Lực lượng an ninh Guatemala cố gắng ngăn đoàn di cư khổng lồ ở Vado Hondo, Guatemala, ngày 17/1/2021. Một số di dân ngồi nghỉ ở Valdo Hondo ngày 17/1. Họ đang tìm cơ hội đến Mỹ. Đoàn người di cư ước tính có tới 8.000-9.000 thành viên sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden ngày 20/1 tới. Đây có thể là một trong những đoàn người di cư lớn nhất kể từ năm 2018. Trước đó, này 16/1, nhà chức trách Guatemala cho biết họ đã trục xuất gần 1.000 thành viên của đoàn di cư, trong đó có gần 200 trẻ em. Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch trên hành trình di cư (Nguồn video: VTV)

