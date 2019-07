Cận cảnh bữa ăn gây "bão" Israel đãi Tổng thống Brazil

Đại sứ Israel Yossi Shelley (phải) và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng thưởng thức bữa ăn trước trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Brazil - Peru vào ngày 7/7. Đại sứ quán Israel tại Brazil sau đó đã đăng tải lên trang cá nhân Twitter bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người cùng dùng bữa kèm dòng trạng thái cổ vũ đội tuyển Brazil. Đặc biệt trong bức ảnh, đĩa thức ăn của cả hai bị bôi đen. Tuy nhiên, việc các món ăn được làm mờ một cách vụng về bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đã không thể qua mặt cộng đồng mạng. Theo Business Insider, dù người chỉnh ảnh có vẻ cố gắng dùng các vệt đen để che mờ món ăn trên đĩa, nhưng người xem không khó nhận ra những con tôm hùm. Thông thường, ăn tôm hùm rõ ràng cũng chẳng phải tội lỗi gì tới mức phải che đậy, song theo quy định về ăn uống của người Do Thái, những loài động vật có vỏ như tôm hùm bị cấm. Bức ảnh có vẻ như được bôi đen để tránh ánh mắt soi mói của những người theo dõi Twitter đại sứ quán. Tuy nhiên, các nét vẽ nguệch ngoạc đã để lộ một phần chi tiết về con tôm hùm. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh bữa ăn của đại sứ Israel. Trong ảnh, một tài khoản hài hước chèn hẳn hình ảnh tôm hùm khổng lồ vào đĩa thức ăn của Tổng thống Jair Bolsonaro. "Đại sứ Israel tại Brazil đã ăn tôm hùm với Tổng thống Bolsonaro. Nhưng may mắn là Đại sứ quán Israel đã có mặt để giúp đỡ. Họ sử dụng thủ thuật che đậy với bức ảnh được đăng trên Twitter. Vì vậy, không ai bị xúc phạm khi trở về nhà", tài khoản Ben Judah viết. Nhà báo Noa Landau đã chỉ ra sự hớ hênh của Đại sứ quán Israel trong một tweet bằng tiếng Do Thái và lập tức nhận được nhiều ảnh "chế". Sau lùm xùm, ông Shelley nói rằng ông không ăn tôm hùm, mà đó là món cá hồi. "Tất cả các loại thực phẩm được phục vụ, gồm cả cá hồi. Tôi đã không ăn những gì được phục vụ để tránh xúc phạm người theo dõi. Cũng vì lý do đó mà tôi đã bôi đen bức ảnh để nó không bị hiểu khác đi. Lạy chúa", The Times của Israel dẫn lời Đại sứ Shelley cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Shelley cũng giải thích đó là cá hồi và nó có màu sắc tương tự. "Tôi không ăn những thứ đó và chắc chắn không gọi chúng", ông giải thích. Theo Washington Post, ông Shelley thích mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Brazil Bolsonaro, và là nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên ông Bolsonaro gặp sau khi đắc cử vào tháng 10/2018. Ông Shelley là một cựu doanh nhân và giữ cương vị hiện tại kể từ tháng 1/2017. Ông được Tổng thống Bolsonaro trao tặng Huân chương Quốc gia Nam Cross hôm 7/5 (ảnh) - danh hiệu cao quý nhất của Brazil dành cho những vị khách cấp cao. Ảnh: chụp màn hình. Đại sứ quán Israel tại Brazil và Bộ Ngoại giao Brazil không trả lời yêu cầu bình luận của Business Insider, trong khi cư dân mạng vẫn không ngừng chế ảnh. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

Đại sứ Israel Yossi Shelley (phải) và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng thưởng thức bữa ăn trước trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Brazil - Peru vào ngày 7/7. Đại sứ quán Israel tại Brazil sau đó đã đăng tải lên trang cá nhân Twitter bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người cùng dùng bữa kèm dòng trạng thái cổ vũ đội tuyển Brazil. Đặc biệt trong bức ảnh, đĩa thức ăn của cả hai bị bôi đen. Tuy nhiên, việc các món ăn được làm mờ một cách vụng về bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đã không thể qua mặt cộng đồng mạng. Theo Business Insider, dù người chỉnh ảnh có vẻ cố gắng dùng các vệt đen để che mờ món ăn trên đĩa, nhưng người xem không khó nhận ra những con tôm hùm. Thông thường, ăn tôm hùm rõ ràng cũng chẳng phải tội lỗi gì tới mức phải che đậy, song theo quy định về ăn uống của người Do Thái, những loài động vật có vỏ như tôm hùm bị cấm. Bức ảnh có vẻ như được bôi đen để tránh ánh mắt soi mói của những người theo dõi Twitter đại sứ quán. Tuy nhiên, các nét vẽ nguệch ngoạc đã để lộ một phần chi tiết về con tôm hùm. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đua nhau chế ảnh bữa ăn của đại sứ Israel. Trong ảnh, một tài khoản hài hước chèn hẳn hình ảnh tôm hùm khổng lồ vào đĩa thức ăn của Tổng thống Jair Bolsonaro. "Đại sứ Israel tại Brazil đã ăn tôm hùm với Tổng thống Bolsonaro. Nhưng may mắn là Đại sứ quán Israel đã có mặt để giúp đỡ. Họ sử dụng thủ thuật che đậy với bức ảnh được đăng trên Twitter. Vì vậy, không ai bị xúc phạm khi trở về nhà", tài khoản Ben Judah viết. Nhà báo Noa Landau đã chỉ ra sự hớ hênh của Đại sứ quán Israel trong một tweet bằng tiếng Do Thái và lập tức nhận được nhiều ảnh "chế". Sau lùm xùm, ông Shelley nói rằng ông không ăn tôm hùm, mà đó là món cá hồi. "Tất cả các loại thực phẩm được phục vụ, gồm cả cá hồi. Tôi đã không ăn những gì được phục vụ để tránh xúc phạm người theo dõi. Cũng vì lý do đó mà tôi đã bôi đen bức ảnh để nó không bị hiểu khác đi. Lạy chúa", The Times của Israel dẫn lời Đại sứ Shelley cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Shelley cũng giải thích đó là cá hồi và nó có màu sắc tương tự. "Tôi không ăn những thứ đó và chắc chắn không gọi chúng", ông giải thích. Theo Washington Post, ông Shelley thích mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Brazil Bolsonaro , và là nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên ông Bolsonaro gặp sau khi đắc cử vào tháng 10/2018. Ông Shelley là một cựu doanh nhân và giữ cương vị hiện tại kể từ tháng 1/2017. Ông được Tổng thống Bolsonaro trao tặng Huân chương Quốc gia Nam Cross hôm 7/5 (ảnh) - danh hiệu cao quý nhất của Brazil dành cho những vị khách cấp cao. Ảnh: chụp màn hình. Đại sứ quán Israel tại Brazil và Bộ Ngoại giao Brazil không trả lời yêu cầu bình luận của Business Insider, trong khi cư dân mạng vẫn không ngừng chế ảnh. *) Title do Kiến Thức biên tập lại