Cám cảnh cuộc sống trong khu ổ chuột lớn nhất châu Phi

Kibera, cách trung tâm Nairobi khoảng 6,5 km về phía nam, là khu ổ chuột lớn nhất châu Phi. Tại đây, khoảng một triệu người chen chúc trong khu vực chỉ có diện tích 2,5 km². Ảnh: Kevin Juma/The Guardian. Hai nam sinh đi học về trên tuyến đường sắt nối thủ đô Nairobi và thành phố Kisumu ở hồ Victoria, được xây dựng từ năm 1901 dưới thời đất nước còn là thuộc địa của Anh. Vào đầu thế kỷ 20, chính phủ Anh cho phép các binh sĩ Kenya sinh sống ở khu vực đất công hai bên đường tàu, dẫn tới sự hình thành của khu ổ chuột Kibera. Ảnh: Anwar Sadat Swaka/The Guardian. Hình ảnh từ một đám cưới tại nhà thờ Legio Maria trong khu ổ chuột Kibera. Hầu hết người dân tại đây kiếm được không quá 1 USD/ngày và thiếu thốn các điều kiện cơ bản như nước sạch hay điện. Ảnh: Kevin Juma/The Guardian. Phần trình diễn thời trang trong cuộc thi Mr and Miss Kibera, được tổ chức thường niên. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn, người dân ở đây vẫn có những hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: Brian Otieno/The Guardian. Các nghệ sĩ chụp hình trong một buổi quay video ca nhạc. Ảnh: Brian Otieno/The Guardian. Stephen Okoth, một đạo diễn, nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu nổi tiếng ở khu ổ chuột, mặc trang phục đầy màu sắc mà anh mua ở chợ đồ cũ. Ảnh: Brian Otieno/The Guardian. Elsie Ayoo, cô gái 16 tuổi đang theo học ballet, tập luyện trên nền đất tại khu ổ chuột Kibera. Ảnh: Brian Otieno/The Guardian. Chuyến tàu lúc 6h sáng chầm chậm đi qua khu ổ chuột Kibera, trên đường ray ngập đầy rác. Ảnh: Anwar Sadat Swaka/ The Guardian. Một người phụ nữ đứng nhìn ngôi nhà kiêm cửa hàng của mình bị phá hủy bởi một đám cháy vừa mới được dập tắt trước đó. Hỏa hoạn là chuyện "như cơm bữa" ở khu ổ chuột Kibera. Ảnh: Anwar Sadat Swaka/The Guardian. Kibera hiện lên với những ánh đèn le lói vào ban đêm. Ảnh: Kevin Juma/The Guardian.

