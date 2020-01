Các lãnh đạo thế giới chúc gì nhân dịp Tết Nguyên đán?

Nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các nhà lãnh đạo thế giới lại gửi lời chúc đầy ý nghĩa tới những quốc gia đón Tết Nguyên đán. Trong thông điệp chúc tết năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng rằng năm mới Kỷ Hợi 2019 là một năm tốt lành cho người dân thế giới. Ảnh: The Nation. "Chúc mừng năm mới. Tôi rất vui được gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp đặc biệt này. Trong năm mới này, chúng ta hãy chung tay xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Khi chúng ta làm việc cùng nhau, thì chúng ta sẽ gặt hái thành quả làm ra. Năm mới, tôi chúc các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc", ông Guterres nói. Ảnh: IE. Thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May từng nhấn mạnh những phút giây đầm ấp bên gia đình trong những ngày đầu năm mới khi gửi lời chúc đến với những người dân đón mừng năm Kỷ Hợi. Bà cũng chúc cho các gia đình và cộng đồng quây quần cùng nhau hướng đến năm mới phía trước. Ảnh: FT. Trong thông điệp chào năm mới 2019, Tổng thống El Salvador khi đó là ông Sanchez Ceren đã cầu chúc người dân đón Tết Kỷ Hợi thịnh vượng và sung túc. Ảnh: LAT. Hồi năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: BI. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ luôn coi trọng quan hệ và vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực, và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: DP. Cũng nhân dịp Năm mới Mậu Tuất 2018, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi những lời chúc mừng ấm áp nhất tới người dân trên thế giới. Ảnh: TR. “Tôi rất vui được gửi những lời chúc mừng nồng ấm nhất nhân dịp năm mới khi chúng ta vừa bắt đầu năm Mậu Tuất”, ông Guterres nói và bày tỏ mong muốn mọi người dân có sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong năm mới. Ảnh: IBT. Bà Theresa May chúc một năm tốt lành với người dân Châu Á cũng như bày tỏ hy vọng vào năm mới 2018. Ảnh: Fortune. Hồi năm 2016, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là ông Ban Ki-moon đã chúc người dân các quốc gia đón Tết Nguyên đán một năm Bính Thân sức khỏe và hạnh phúc. Ảnh: Sputnik. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gửi lời chúc Tết Bính Thân 2016 với kỳ vọng về một năm mới với các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Pháo hoa mừng năm mới 2019 ở New Zealand (Nguồn vibdeo: Daily Mail)

