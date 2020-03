Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, New York “biến” xe tải đông lạnh thành nhà xác

Tính đến ngày 26/3, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 82.404 người, vượt cả Italy và Trung Quốc. Trong đó, bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất ở Mỹ, với 37.802 trường hợp - chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm trên cả nước. Ảnh: Reuters. Theo New York Daily News, Văn phòng Giám định Pháp y của New York đã cho dựng các lều khổng lồ và đặt xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Bellevue ở khu Kips Bay. Ảnh: NYDN. Số lều và xe tải này có thể chứa hàng nghìn thi thể trong trường hợp các nhà xác của thành phố bị quá tải giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh. Ảnh: Getty. Bình thường, các nhà xác trong thành phố có thể tiếp nhận 800 đến 900 thi thể một lúc, theo phát ngôn viên Văn phòng Giám định Pháp y của New York, Aja Worthy-Davis. Ảnh: NYDN. Cho đến nay, các nhà xác vẫn còn chỗ. Tuy nhiên, giới chức thành phố đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong bối cảnh số ca tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tăng lên. Ảnh: NYDN. Được biết, số lều và xe tải trên có thể chứa từ 3.500 đến 3.600 thi thể. Ảnh: NYDN. "Chúng tôi sẽ dùng nơi này để chứa thi thể nếu cần thiết, nhưng chúng tôi rất hy vọng không cần đến chúng", bà Worthy-Davis cho biết. Ảnh: Reuters. "Chúng ta đang phải chiến đấu với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, và thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều cơ quan đã ban hành kế hoạch dự phòng khẩn cấp để chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra", bà Worthy-Davis nói tiếp. Ảnh: NYDN. Người dân xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm ở Staten Island, New York, ngày 19/3. Ảnh: NYDN. Đêm 20/3, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang New York, nơi đang bị coi là "tâm điểm" đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: NYDN. Cuộc sống của người dân ở New York cũng bị ảnh hưởng nhiều khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Bên trong một nhà ga tàu điện ngầm vắng tanh ở thành phố New York hôm 20/3. Ảnh: Reuters. Nhà hàng McDonald ở Brooklyn, New York, không phục vụ khách tại chỗ. Khách hàng chỉ được đến mua đồ ăn mang đi. Ảnh: AP. Mọi người đeo khẩu trang và ngồi cách nhau khi đi tàu điện ngầm ở New York hôm 17/3. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC14)

Tính đến ngày 26/3, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới 82.404 người, vượt cả Italy và Trung Quốc. Trong đó, bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất ở Mỹ, với 37.802 trường hợp - chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm trên cả nước. Ảnh: Reuters. Theo New York Daily News, Văn phòng Giám định Pháp y của New York đã cho dựng các lều khổng lồ và đặt xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Bellevue ở khu Kips Bay. Ảnh: NYDN. Số lều và xe tải này có thể chứa hàng nghìn thi thể trong trường hợp các nhà xác của thành phố bị quá tải giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh. Ảnh: Getty. Bình thường, các nhà xác trong thành phố có thể tiếp nhận 800 đến 900 thi thể một lúc, theo phát ngôn viên Văn phòng Giám định Pháp y của New York, Aja Worthy-Davis. Ảnh: NYDN. Cho đến nay, các nhà xác vẫn còn chỗ. Tuy nhiên, giới chức thành phố đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong bối cảnh số ca tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tăng lên. Ảnh: NYDN. Được biết, số lều và xe tải trên có thể chứa từ 3.500 đến 3.600 thi thể. Ảnh: NYDN. "Chúng tôi sẽ dùng nơi này để chứa thi thể nếu cần thiết, nhưng chúng tôi rất hy vọng không cần đến chúng", bà Worthy-Davis cho biết. Ảnh: Reuters. "Chúng ta đang phải chiến đấu với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, và thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều cơ quan đã ban hành kế hoạch dự phòng khẩn cấp để chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra", bà Worthy-Davis nói tiếp. Ảnh: NYDN. Người dân xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm ở Staten Island, New York, ngày 19/3. Ảnh: NYDN. Đêm 20/3, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang New York, nơi đang bị coi là "tâm điểm" đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: NYDN. Cuộc sống của người dân ở New York cũng bị ảnh hưởng nhiều khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Bên trong một nhà ga tàu điện ngầm vắng tanh ở thành phố New York hôm 20/3. Ảnh: Reuters. Nhà hàng McDonald ở Brooklyn, New York, không phục vụ khách tại chỗ. Khách hàng chỉ được đến mua đồ ăn mang đi. Ảnh: AP. Mọi người đeo khẩu trang và ngồi cách nhau khi đi tàu điện ngầm ở New York hôm 17/3. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC14)