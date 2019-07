Biểu tình phản đối giam giữ người nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico

Theo hãng thông tấn Reuters, đông đảo người dân đã tham gia cuộc biểu tình tại nhiều địa điểm ở nước Mỹ nhằm phản đối việc giới chức giam giữ những người dân nhập cư trái phép trong các cơ sở chật chội với điều kiện sống không đảm bảo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters) Cuộc biểu tình diễn ra vài ngày sau khi Văn phòng Tổng thanh tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố một báo cáo sau khi thăm các cơ sở giữ người nhập cư ở thung lũng Rio Grande, bang Texas, Mỹ. Họ cảnh báo rằng các cơ sở này đối mặt với tình trạng "quá tải nguy hiểm", đề nghị giới chức trách có biện pháp giải quyết ngay lập tức. Ủy ban Giám sát Quốc hội Mỹ ngày 2/7 thông báo sẽ tổ chức một phiên điều trần vào tuần tới về thực trạng những người nhập trái phép bị đối xử "tồi tệ" trong các cơ sở giam giữ ở biên giới phía nam nước Mỹ. "Rõ ràng quyền con người của họ (người nhập cư bị tạm giữ) đang bị phớt lờ", một nghị sĩ bang Texas nói. Hiện tại, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đối mặt với những lời chỉ trích từ phe Dân chủ và các nhà hoạt động về cách xử lý của ông đối với cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Trước làn sóng chỉ trích, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố trên Twitter: "Nếu những người nhập cư bất hợp pháp không hài lòng với điều kiện trong các trung tâm giam giữ mới được dựng lên một cách nhanh chóng, họ nên ở nhà và đừng đến đây. Mọi vấn đề đã được giải quyết". Dưới đây tiếp tục là một số hình ảnh về cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng giam giữ người nhập cư ở biên giới nước Mỹ được Reuters đăng tải. Trong ảnh là cuộc biểu tình ở Boston, bang Massachusetts, ngày 2/7. Người biểu tình cầm tấm biển có dòng chữ với nội dung "Đóng cửa các khu trại" khi tham gia cuộc tuần hành bên ngoài nhà thờ Middle Collegiate ở New York ngày 2/7. Đông đảo người dân tập trung tại một địa điểm ở Boston ngày 2/7. Nhiều người lo ngại cho sức khỏe và an toàn của những di dân bị tạm giữ trong các khu trại ở biên giới Mỹ-Mexico. Được biết, khống ít người đã bị giam trong các khu trại này ít nhất 1 tháng, và họ phải đối mặt với điều kiện sống tồi tệ như không có nước để tắm rửa,... Emet Ezell cùng mọi người tuần hành trên đường phố ở Boston hôm 2/7 nhằm kêu gọi đóng cửa các khu trại giữ người nhập cư trái phép. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư ở Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)

Theo hãng thông tấn Reuters, đông đảo người dân đã tham gia cuộc biểu tình tại nhiều địa điểm ở nước Mỹ nhằm phản đối việc giới chức giam giữ những người dân nhập cư trái phép trong các cơ sở chật chội với điều kiện sống không đảm bảo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters) Cuộc biểu tình diễn ra vài ngày sau khi Văn phòng Tổng thanh tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố một báo cáo sau khi thăm các cơ sở giữ người nhập cư ở thung lũng Rio Grande, bang Texas, Mỹ. Họ cảnh báo rằng các cơ sở này đối mặt với tình trạng "quá tải nguy hiểm", đề nghị giới chức trách có biện pháp giải quyết ngay lập tức. Ủy ban Giám sát Quốc hội Mỹ ngày 2/7 thông báo sẽ tổ chức một phiên điều trần vào tuần tới về thực trạng những người nhập trái phép bị đối xử "tồi tệ" trong các cơ sở giam giữ ở biên giới phía nam nước Mỹ. "Rõ ràng quyền con người của họ (người nhập cư bị tạm giữ) đang bị phớt lờ", một nghị sĩ bang Texas nói. Hiện tại, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đối mặt với những lời chỉ trích từ phe Dân chủ và các nhà hoạt động về cách xử lý của ông đối với cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico . Trước làn sóng chỉ trích, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố trên Twitter: "Nếu những người nhập cư bất hợp pháp không hài lòng với điều kiện trong các trung tâm giam giữ mới được dựng lên một cách nhanh chóng, họ nên ở nhà và đừng đến đây. Mọi vấn đề đã được giải quyết". Dưới đây tiếp tục là một số hình ảnh về cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng giam giữ người nhập cư ở biên giới nước Mỹ được Reuters đăng tải. Trong ảnh là cuộc biểu tình ở Boston, bang Massachusetts, ngày 2/7. Người biểu tình cầm tấm biển có dòng chữ với nội dung "Đóng cửa các khu trại" khi tham gia cuộc tuần hành bên ngoài nhà thờ Middle Collegiate ở New York ngày 2/7. Đông đảo người dân tập trung tại một địa điểm ở Boston ngày 2/7. Nhiều người lo ngại cho sức khỏe và an toàn của những di dân bị tạm giữ trong các khu trại ở biên giới Mỹ-Mexico. Được biết, khống ít người đã bị giam trong các khu trại này ít nhất 1 tháng, và họ phải đối mặt với điều kiện sống tồi tệ như không có nước để tắm rửa,... Emet Ezell cùng mọi người tuần hành trên đường phố ở Boston hôm 2/7 nhằm kêu gọi đóng cửa các khu trại giữ người nhập cư trái phép. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư ở Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)