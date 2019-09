Bất ngờ thân thế tân Bộ trưởng Nhật điển trai, tài giỏi

Ngày 11/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành thay thế, chuyển đổi vị trí của 17 trên tổng số 19 thành viên Nội các. Đáng chú ý trong cuộc cải tổ Nội các lần này là việc bổ nhiệm ông Shinjiro Koizumi (phải), 38 tuổi, làm Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Là một "ngôi sao" đang lên trong chính trường Nhật Bản, Bộ trưởng Shinjiro Koizumi trở thành thành viên Nội các trẻ tuổi nhất ở nước này kể từ sau chiến tranh. Ảnh: The Times. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã đề xuất đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân để tránh lặp lại thảm họa Fukushima năm 2011. Ảnh: JN. "Tôi muốn nghiên cứu cách để loại bỏ năng lượng hạt nhân chứ không phải tìm cách giữ chúng lại", ông Shinjiro Koizumi phát biểu. Ảnh: MD. Bộ trưởng Shinjiro Koizumi sinh ngày 14/4/1981 tại Yokosuka. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi. Ảnh: AP. Ông Shinjiro từng theo học tại Đại học Kanto Gakuin ở Yokohama và tốt nghiệp với tấm bằng Kinh tế vào năm 2004. Năm 2006, ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị của trường Đại học Columbia ở New York. Ảnh: ST. Ông Shinjiro đã dành một năm làm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, đồng thời hoạt động tích cực tại Diễn đàn Thái Bình Dương, trước khi trở về Nhật Bản năm 2007. Ảnh: JT. Tháng 8/2009, ông Shinjiro được bầu vào Hạ viện và liên tục tái đắc cử sau đó. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Shinjiro Koizumi từng giữ chức Trưởng phòng Y tế, Lao động và Phúc lợi của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Ảnh: JT. Bộ trưởng Shinjiro Koizumi được đánh giá là ứng viên tương lai cho chức vụ người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Mainichi. Về đời tư, ông Shinjiro kết hôn với bà Christel Takigawa, một phát thanh viên Nhật Bản, vào năm 2019. Ảnh: JT. Mời độc giả xem thêm video ông Shinjiro trả lời phỏng vấn hồi năm 2015 (Nguồn: Youtube)

