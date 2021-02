Bất ngờ thân thế tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Ngày 2/2, với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas (ảnh) làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: AP. Được biết, ông Mayorkas là người thứ 6 trong số những người được đề cử trong Nội các của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Thượng viện thông qua, và cũng là một trong số 3 người Mỹ Latinh được đề cử giữ chức vụ trong Nội các. Ảnh: CNN. Bộ trưởng Alejandro Mayorkas sinh ngày 24/11/1959 tại La Habana, Cuba. Ông cùng gia đình đã chuyển tới Mỹ vào năm 1960. Họ sống tại Miami, bang Florida, trước khu chuyển đến Los Angeles, California. Ảnh: NPR. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California ở Berkeley vào năm 1981 và nhận bằng Luật của Trường Luật Loyola vào năm 1985. Ảnh: AP. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Alejandro Mayorkas làm việc với tư cách là Trợ lý Luật sư và được bổ nhiệm làm công tố viên cho Tòa án tại Los Angeles dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: Politico. Năm 2016, ông Alejandro Mayorkas trở thành đối tác tại Công ty luật Wilmer Cutler Pickering Hale và Dorr ở thủ đô Washington. Ảnh: Reuters. Ông là Giám đốc Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2013. Ảnh: ABC News. Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2016, ông Alejandro Mayorkas là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Fox. Ngày 2/2/2021, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mayorkas trở thành người nhập cư Latinh đầu tiên trong lịch sử Mỹ nắm giữ chức vụ này. Ảnh: NPR. Trên cương vị mới này, ông sẽ giám sát một bộ phận gồm 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và sẵn sàng cứu trợ thảm họa cùng các nhiệm vụ khác. Ảnh: WH. Về đời tư, ông Bộ trưởng Mayorkas kết hôn với bà Tanya. Họ có hai người con gái. Ảnh: JP. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống thứ 46 của Mỹ tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

Ngày 2/2, với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas (ảnh) làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: AP. Được biết, ông Mayorkas là người thứ 6 trong số những người được đề cử trong Nội các của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Thượng viện thông qua, và cũng là một trong số 3 người Mỹ Latinh được đề cử giữ chức vụ trong Nội các. Ảnh: CNN. Bộ trưởng Alejandro Mayorkas sinh ngày 24/11/1959 tại La Habana, Cuba. Ông cùng gia đình đã chuyển tới Mỹ vào năm 1960. Họ sống tại Miami, bang Florida, trước khu chuyển đến Los Angeles, California. Ảnh: NPR. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California ở Berkeley vào năm 1981 và nhận bằng Luật của Trường Luật Loyola vào năm 1985. Ảnh: AP. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Alejandro Mayorkas làm việc với tư cách là Trợ lý Luật sư và được bổ nhiệm làm công tố viên cho Tòa án tại Los Angeles dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: Politico. Năm 2016, ông Alejandro Mayorkas trở thành đối tác tại Công ty luật Wilmer Cutler Pickering Hale và Dorr ở thủ đô Washington. Ảnh: Reuters. Ông là Giám đốc Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2013. Ảnh: ABC News. Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2016, ông Alejandro Mayorkas là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Fox. Ngày 2/2/2021, Thượng viện Mỹ đã xác nhận đề cử ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ . Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mayorkas trở thành người nhập cư Latinh đầu tiên trong lịch sử Mỹ nắm giữ chức vụ này. Ảnh: NPR. Trên cương vị mới này, ông sẽ giám sát một bộ phận gồm 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và sẵn sàng cứu trợ thảm họa cùng các nhiệm vụ khác. Ảnh: WH. Về đời tư, ông Bộ trưởng Mayorkas kết hôn với bà Tanya. Họ có hai người con gái. Ảnh: JP. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống thứ 46 của Mỹ tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)