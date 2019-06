Bất ngờ nguồn gốc kho vũ khí "khủng" bị tịch thu ở Homs

Theo hãng thông tấn SANA, Quân đội Syria gần đây đã phát hiện và tịch thu kho vũ khí "khủng" mà các nhóm phiến quân bỏ lại ở khu vực phía nam tỉnh Homs. Ảnh: SANA. "Kho vũ khí này bao gồm hàng trăm nghìn viên đạn súng máy, trong đó có một phần do Israel sản xuất, súng máy 12,7 mm, 14,5 mm và 23 mm, cùng nhiều loại tên lửa chống tăng, trong đó có tên lửa TOW do Mỹ chế tạo", một nguồn tin Syria cho hay. Ảnh: SANA. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Syria còn phát hiện một máy bay không người lái có khả năng 20 kg vật liệu gây nổ. Ảnh: SANA. Tại vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs, Quân đội Syria tìm thấy tên lửa chống tăng, đạn RPG, hàng chục thùng chứa súng trường tấn công và đạn súng máy, lựu đạn mà các tay súng khủng bố bỏ lại trước khi rút khỏi nơi này. Ảnh: SANA. Số vũ khí nói trên đang được "tập kết" tại tỉnh Homs. Ảnh: SANA. Trước đó, Quân đội Syria cũng tịch thu số lượng lớn vũ khí mà các tay súng phiến quân bỏ lại trên chiến trường miền Nam Syria. Ảnh: SANA. Trong diễn biến khác, các cuộc giao tranh giữa Quân chính phủ Syria và các nhóm khủng bố vẫn diễn ra ác liệt tại chiến trường Hama và Idlib. Ảnh: SANA. "Các đơn vị quân đội dồn dập nã pháo và tên lửa nhằm vào căn cứ của phiến quân Jabhat al-Nusra tại al-Zaqqoum, Qleidin và al-Zakat ở Hama, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố", SANA đưa tin. Ảnh: AMN. Cùng lúc, lực lượng chính phủ Damascus cũng tấn công tuyến tiếp tế và các căn cứ của nhóm khủng bố ở Tarmila, al-Naqir và vùng lân cận Khan Sheikhoun ở Idlib, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria phá huỷ căn cứ của phiến quân IS ở Homs (Nguồn: AMN)

