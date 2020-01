Bật mí cực thú vị phong tục đón Tết Nguyên đán của các nước Châu Á

Tết Nguyên đán là dịp lễ tết quan trọng nhất trong năm đối với người Trung Quốc. Vào dịp này, người dân sẽ trang trí nhà cửa bằng những vật dụng màu đỏ với ngụ ý mong muốn nhiều điều may mắn, tốt lành sẽ đến với họ vào năm mới. Trong dịp Tết ở Trung Quốc, trẻ em và người già thường được mừng tuổi, gọi là lì xì. Tiền đựng trong phong bao màu đỏ với mong muốn chúc một năm có sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Hoạt động đón mừng năm mới của người dân Philippines không thể thiếu các màn múa lân, múa rồng. Bánh gạo ngọt (Tikoy) là món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Philippines, mang ý nghĩa cầu chúc cho mọi người trong gia đình luôn gắn kết bên nhau. Ngoài ra, vào ngày Tết tại Philippines, người dân thường chọn và mua cho mình cũng như người thân trong gia đình những đồ vật có dáng dấp hoặc đan xen hình tròn như quần áo chấm bi, quả bóng... và cả những loại trái cây có hình tròn như cam, quýt,... với hy vọng về một năm mới tròn trịa và viên mãn. Tại Hàn Quốc, vào những ngày Tết, mọi người thường mặc trang phục truyền thống Hanbok đề hành lễ thờ cúng tổ tiên, và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi chào đón năm mới. Những ngày Tết ở Singapore lại khá đặc biệt, khi diễn ra 3 lễ hội: Lễ hội hoa đăng, lễ hội Singapore River Hongbao và lễ hội đường phố Chingay. Đối với Singapore, quả quýt được cho là thứ mang lại may mắn và hạnh phúc. Vì thế, vào ngày Tết, họ sẽ mời khách cũng như cả gia đình cùng ăn quýt hoặc một món ăn khác là cá. Tết cổ truyền hay còn gọi là Tsagaan Sar (Tết Tháng Trắng) là một trong hai dịp lễ lớn nhất trong năm ở Mông Cổ. Ảnh: LF. Trong ba ngày Tết, người Mông Cổ chỉ mặc trang phục dân tộc. Mọi người thường tụ họp tại nhà của người già nhất trong vùng. Sau đó, họ cùng nhau trò truyện, vui đùa, trao đổi các món ăn và thưởng thức chúng. Ảnh: BJ. Tết Losar là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước Bhutan và được tổ chức rất long trọng. Vào ngày cuối cùng của năm cũ, các gia đình ở Bhutan đều tất bật dọn dẹp nhà cửa và dâng lên bàn thờ tổ tiên nhiều thực phẩm và hoa quả để tạ ơn thần linh và tổ tiên. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Một số điều thú vị về Tết Âm lịch (Nguồn video: VTC News)

