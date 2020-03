Bao nhiêu “quan” Iran tử vong, dương tính với COVID-19?

Tính đến ngày 2/3, Iran ghi nhận 1.501 ca nhiễm COVID-19 ở nước này và 66 ca tử vong. Đáng chú ý, không ít quan chức Iran trở thành nạn nhân của dịch bệnh này. Ảnh: Reuters. Trong đó, ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, là quan chức Iran mới nhất tử vong vì nhiễm coronavirus. Ảnh: IN. Được biết, ông Mohammad Mirmohammadi là thành viên của Hội đồng phân xử khẩn cấp có vai trò cố vấn cho lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cũng như giải quyết bất đồng giữa lãnh tụ Iran và quốc hội nước này. Ảnh: Twitter. Ngày 29/2, nghị sĩ Iran Mohammad Ali Ramazani Dastak tử vong sau vài ngày được xác định dương tính với COVID-19. Ảnh: Twitter. Ông Dastak, người được chọn làm đại biểu của thành phố Astana Ashrafieh gần đây, đã phải nhập viện "với các triệu chứng cúm và những vết thương do hóa chất" từ cuộc chiến tranh Iran - Iraq. Ảnh: Twitter. Ngày 28/2, cựu Đại sứ Iran Hadi Khosrowshahi, 81 tuổi và là một giáo sĩ nổi tiếng, đã qua đời vì nhiễm virus corona trong lúc đang được điều trị tại một bệnh viện ở nước này. Ông Hadi Khosrowshahi là vị quan chức đầu tiên của Iran tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới. Ảnh: AA. Hiện tại, nhiều quan chức cấp cao của Iran cũng bị nhiễm SARS-CoV-2. Trong số này có Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar. Ảnh: Sky. Sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh COVID-19, bà Masoumeh Ebtekar đã được xét nghiệm và kết quả cho thấy bà dương tính với virus corona. Hiện tại, bà Masoumeh Ebtekar đã nhập viện, cách ly. Ảnh: BBC. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Iran và là cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm, ông Mostafa Pourmohammadi, đã bị xác định nhiễm virus SARS-CoV-2, hôm 1/3. Ảnh: Reuters. Ông Pourmohammadi phải nhập viện cách đây vài ngày với nhiều triệu chứng của bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang điều trị tại bệnh viện Daneshvari ở thủ đô Tehran. Ảnh: Wikimedia. Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cũng đang được điều trị do nhiễm virus corona. Ảnh: TT. Ông Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội - là một "nạn nhân" nữa của dịch COVID-19 ở Iran. Ảnh: TT. Ngoài ra, Thị trưởng Morteza Rahmanzadeh của một quận ở Tehran và Chủ nhiệm Ban quản lý dịch COVID-19 tại Qom kiêm Giám đốc Trường Đại học Y quốc gia ở thành phố này là bác sĩ Mohamad Reza Ghadir cũng đã nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona (Nguồn video: THĐT)

