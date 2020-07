“Bão” COVID-19 vẫn hoành hành, người dân khắp thế giới chống chọi sao?

Tính đến sáng ngày 27/7, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 16,2 triệu, với trên 648.000 người tử vong. Dịch bệnh làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân khắp thế giới. (Nguồn ảnh: AP/Reuters) Trong những ngày này, khẩu trang trở thành vật "bất ly thân" của mỗi người để phòng ngừa lây nhiễm virus. Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi thăm trung tâm y tế Walter Reed National ở Bethesda, Maryland, ngày 11/7/2020. Hôm 20/7, Tổng thống Trump bất ngờ khen những người đeo khẩu trang là yêu nước, sau thời gian dài công khai từ chối đeo và phủ nhận tác dụng của nó. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đeo khẩu trang khi tới dự cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 18/7. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các chính trị gia thế giới cũng phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội, thay đổi thói quen chào nhau. Chẳng hạn như, họ chào nhau bằng cách chạm cùi chỏ, thay vì bắt tay và ôm hôn. Người đàn ông Ấn Độ đeo khẩu trang khi đi xe trên đường phố Hyderabad ngày 23/7. Maikel Chirino, một người bán hàng rong 38 tuổi ở La Habana, Cuba, cũng luôn đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. "Tôi muốn khuyên tất cả mọi người là tiếp tục sử dụng khẩu trang bởi điều đó tốt cho cả thế giới, giúp dịch bệnh không lây lan nhiều", Chirino nói. Thủ tướng Anh Boris Johnson đeo khẩu trang khi lên xe cứu thương trong chuyến thăm một trụ sở của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ngày 13/7. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đeo khẩu trang bên ngoài Dinh Alvorada ở Brasilia ngày 20/7. Cảnh sát Đức đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ tại Frankfurt ngày 22/7. Một bể bơi tại khách sạn Atlantis The Palm ở Dubai vắng vẻ nhìn từ trên cao ngày 7/7. Những vòng tròn được vẽ trên bãi cỏ trong công viên Mission Dolores ở San Francisco, California (Mỹ), để giúp mọi người tuân thủ khoảng cách an toàn trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Đường phố vắng vẻ ở Oia trên đảo Santorini, Hy Lạp, ngày 7/5. Người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi trên đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/7. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Tính đến sáng ngày 27/7, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 16,2 triệu, với trên 648.000 người tử vong. Dịch bệnh làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân khắp thế giới. (Nguồn ảnh: AP/Reuters) Trong những ngày này, khẩu trang trở thành vật "bất ly thân" của mỗi người để phòng ngừa lây nhiễm virus. Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi thăm trung tâm y tế Walter Reed National ở Bethesda, Maryland, ngày 11/7/2020. Hôm 20/7, Tổng thống Trump bất ngờ khen những người đeo khẩu trang là yêu nước, sau thời gian dài công khai từ chối đeo và phủ nhận tác dụng của nó. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đeo khẩu trang khi tới dự cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 18/7. Trong bối cảnh dịch COVID-19, các chính trị gia thế giới cũng phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội, thay đổi thói quen chào nhau. Chẳng hạn như, họ chào nhau bằng cách chạm cùi chỏ, thay vì bắt tay và ôm hôn. Người đàn ông Ấn Độ đeo khẩu trang khi đi xe trên đường phố Hyderabad ngày 23/7. Maikel Chirino, một người bán hàng rong 38 tuổi ở La Habana, Cuba, cũng luôn đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. "Tôi muốn khuyên tất cả mọi người là tiếp tục sử dụng khẩu trang bởi điều đó tốt cho cả thế giới, giúp dịch bệnh không lây lan nhiều", Chirino nói. Thủ tướng Anh Boris Johnson đeo khẩu trang khi lên xe cứu thương trong chuyến thăm một trụ sở của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ngày 13/7. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đeo khẩu trang bên ngoài Dinh Alvorada ở Brasilia ngày 20/7. Cảnh sát Đức đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ tại Frankfurt ngày 22/7. Một bể bơi tại khách sạn Atlantis The Palm ở Dubai vắng vẻ nhìn từ trên cao ngày 7/7. Những vòng tròn được vẽ trên bãi cỏ trong công viên Mission Dolores ở San Francisco, California (Mỹ), để giúp mọi người tuân thủ khoảng cách an toàn trong những ngày dịch bệnh hoành hành . Đường phố vắng vẻ ở Oia trên đảo Santorini, Hy Lạp, ngày 7/5. Người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi trên đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/7. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)