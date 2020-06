Atlanta chìm trong khói lửa sau vụ cảnh sát bắn chết người da màu

Cuộc biểu tình tại thành phố Atlanta bùng phát sau vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da màu Rayshard Brooks, 27 tuổi, gần nhà hàng Wendy's hôm 12/6. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngày 13/6, những người biểu tình đổ xuống đường để đòi công lý cho Brooks. Họ chặn một tuyến đường cao tốc gần nơi Brooks bị bắn và phóng hỏa đốt nhà hàng Wendy's. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ nhà hàng Wendy's hôm 13/6. Đám cháy đã thiêu rụi nhà hàng khi lực lượng cứu hỏa tới. Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát thành phố Atlanta đang treo thưởng 10.000 USD (tương đương hơn 232 triệu đồng) để tìm nghi phạm phóng hỏa. Họ đã đăng ảnh một phụ nữ đeo khẩu trang bị nghi đã phóng hỏa đốt nhà hàng Wendy's. Đụng độ dữ dội cũng đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở Atlanta những ngày qua. Người đàn ông này đã bị trúng hơi cay khi tham gia cuộc biểu tình phản đối cái chết của Rayshard Brooks tại Atlanta hôm 13/6. Cảnh sát được triển khai để bắt giữ người biểu tình chặn đường cao tốc ở Atlanta ngày 13/6. Một số người biểu tình ném chai nước về phía lực lượng an ninh trong cuộc đụng độ. Trước đó, vào tối 12/6, một nhân viên của nhà hàng Wendy ở Atlanta đã gọi điện trình báo về việc có người ngủ trong ô tô tại làn đường xe chờ trong lúc đợi lấy đồ ăn đã đặt mua. Đoạn camera giám sát ghi lại cho thấy, khi cảnh sát đến đó, Brooks ban đầu hợp tác với họ khi được kiểm tra nồng độ cồn và mức độ tỉnh táo. Tuy nhiên, khi một cảnh sát đến để bắt giữ Brooks, thanh niên 27 tuổi này đã ẩu đả với lực lượng an ninh tại hiện trường trước khi thoát ra ngoài và chạy qua một bãi đỗ xe, mang theo khẩu súng mà anh này đã lấy từ tay cảnh sát. Camera giám sát từ nhà hàng ghi lại cảnh Brooks quay đầu lại khi đang chạy và dường như đang chĩa súng về phía cảnh sát, trước khi cảnh sát nổ súng và Brooks ngã xuống. Cái chết của Brooks đã khiến cư dân Atlanta phẫn nộ, đổ xuống đường biểu tình hôm 13/6. Thị trưởng Keisha Lance Bottoms cho biết, cảnh sát trưởng Atlanta Erika Shields đã từ chức sau vụ việc. Trong khi đó, sĩ quan bắn chết Brooks đã bị sa thải. Một điều tra viên của cơ quan giám định y tế Fulton thông báo, kết quả khám nghiệm tử thi vào ngày 14/6 cho thấy Brooks, 27 tuổi, tử vong vì mất máu và chấn thương nội tạng bởi hai vết thương do súng đạn. Cái chết của anh là một vụ giết người. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

