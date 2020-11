Ảnh: Cảnh sát Thái Lan dùng hơi cay, vòi rồng đối phó biểu tình

Theo Reuters, cảnh sát ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội hôm 17/11. (Nguồn ảnh: Reuters/CNA) Những người biểu tình ở Thái Lan yêu cầu sửa đổi bản Hiến pháp do chính phủ quân sự soạn ra sau cuộc đảo chính năm 2014, kêu gọi cải cách để giảm quyền lực của Hoàng gia, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha từ chức. Đám đông đã dỡ bỏ các hàng rào bê tông bên ngoài tòa nhà Quốc hội, bất chấp cảnh báo của lực lượng an ninh. Cảnh sát sau đó phun vòi rồng và hơi cay để ngăn cản họ. Người biểu tình kéo về trụ sở Quốc hội để gây áp lực lên các nhà lập pháp đang thảo luận về những sửa đổi hiến pháp bên trong tòa nhà này. Ít nhất 18 người bị thương trong cuộc đụng độ hôm 17/11. Hoàng gia Thái Lan không bình luận về việc biểu tình nhưng Quốc vương Maha Vajiralongkorn gần đây nói rằng Thái Lan là vùng đất của sự thỏa hiệp. Hôm 14/11, cảnh sát cho biết họ sẽ không dùng bạo lực để trấn áp người biểu tình nhưng đã triển khai 5.100 người để giữ an ninh trật tự. Trước đó, hồi giữa tháng 10/2020, Thái Lan đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok. Sắc lệnh khẩn cấp, có hiệu lực từ 4h sáng 15/10, cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cho phép bắt giữ bất cứ ai vi phạm. Ngoài việc hạn chế tụ tập, sắc lệnh khẩn cấp này cũng cấm phương tiện truyền thông xuất bản tin tức có chứa thông điệp gây sợ hãi hoặc cố ý bóp méo thông tin, tạo hiểu nhầm gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự. Được biết, các cuộc biểu tình diễn ra ở Thái Lan từ giữa tháng 7 nhằm yêu cầu chính phủ từ chức, cải cách chế độ quân chủ, xây dựng hiến pháp mới và tổ chức bầu cử,... Mời độc giả xem thêm video: Bên trong căn cứ của người biểu tình ở Thái Lan trước đây (Nguồn video: VTV)

