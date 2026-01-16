Robot Cori lần đầu tiên hỗ trợ thay khớp gối tại Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chính thức triển khai hệ thống Robot Cori trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý thoái hóa khớp gối.

Hệ thống Robot Cori là robot phẫu thuật chỉnh hình thế hệ mới của hãng Smith & Nephew Hoa Kỳ, hỗ trợ phẫu thuật viên trong toàn bộ quá trình lập kế hoạch, cắt xương và đặt khớp nhân tạo với độ chính xác cao, dựa trên dữ liệu giải phẫu và sinh cơ học riêng biệt của từng người bệnh dựa trên thời gian thực, không cần chụp CT-scanner hay Xquang dựng hình trước phẫu thuật.

Ứng dụng robot thay khớp gối cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ở Hoa Kỳ, hệ thống Robot Cori hỗ trợ phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, thay khớp gối bán phần, thay khớp háng toàn phần, thay lại khớp gối và tiến tới hỗ trợ phẫu thuật thay khớp vai.

Tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, Smith & Nephew đang đăng ký cấp phép phẫu thuật thay khớp gối bán phần, thay khớp háng cho hệ thống Robot Cori. Dự kiến trong quý 2 năm 2026, hệ thống Robot Cori có thể hỗ trợ thay khớp gối bán phần và thay khớp háng toàn phần.

Triển khai thay khớp gối toàn phần có sự hỗ trợ bằng robot tại Việt Nam - Ảnh BVCC

Việc ứng dụng Robot Cori trong phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đem đến cơ hội cho người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị hiện đại với chất lượng cao, mang tính cá thể hóa ngay tại Việt Nam với mức chi phí thấp hơn nhiều lần so với việc ra nước ngoài điều trị.

So với phương pháp thay khớp gối truyền thống, phẫu thuật có hỗ trợ bởi Robot Cori mang lại nhiều lợi ích vượt trội:

- Cá thể hóa điều trị: Lập kế hoạch phẫu thuật dựa trên giải phẫu và trục chi dưới của từng bệnh nhân bằng các dữ liệu của người bệnh thực hiện ngay trong phòng mổ.

- Độ chính xác cao: Robot hỗ trợ kiểm soát cắt xương theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa trục chi, độ cân bằng phần mềm và vị trí khớp nhân tạo.

- Bảo tồn mô lành: Giảm xâm lấn, hạn chế cắt xương không cần thiết, hạn chế giải phóng phần mềm quanh gối, góp phần giảm đau sau mổ.

- Phục hồi sớm: Người bệnh có thể tập vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chức năng khớp gối sau phẫu thuật.

Chuyên gia nước ngoài chuyển giao kỹ thuật cho Việt Nam - Ảnh BVCC

Việc triển khai Robot Cori không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng điều trị mà còn khẳng định vai trò của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là cơ sở y tế khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, nơi:

- Ứng dụng các tiến bộ công nghệ hiện đại trong thực hành lâm sàng.

- Kết hợp chặt chẽ giữa khám chữa bệnh – đào tạo sau đại học – nghiên cứu khoa học.

- Từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong phẫu thuật thay khớp.

Chân bệnh nhân sau thay khớp có sự hỗ trợ của robot - Ảnh BVCC

Cá thể hóa, giảm chi phí điều trị

Theo PGS.TS Đào Xuân Thành – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Trong thực tế khi thực hiện phẫu thuật, phẫu thuật viên chỉ có thể nhìn thấy khớp gối của người bệnh; việc xác định các trục theo nhiều chiều của xương chày, xương đùi gần như không thể chính xác hoàn toàn.

Hệ thống Robot Cori có thể hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ bằng việc đem lại sự chính xác gần như tuyệt đối về vị trí cũng như kích thước khớp nhân tạo phù hợp nhất, cá thể hóa cho từng người bệnh.

Chi phí phẫu thuật với Robot Cori tại Việt Nam so với các nước lân cận thấp hơn nhiều lần, đây là điều kiện rất thuận lợi cho người Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến ngang tầm quốc tế. Hy vọng trong tương lai kỹ thuật sẽ được phổ biến trong toàn quốc.