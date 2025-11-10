Thấy gì từ vụ người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ"?

Các cơ quan chức năng đang xác minh người đàn ông được cho là Chủ tịch HĐQT một trường THPT ở Ninh Bình có hành vi "thân mật với nhiều phụ nữ".

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, những diễn biến thể hiện qua các đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội liên quan vụ việc trên cho thấy, người đàn ông thân mật với nhiều người phụ nữ trong phòng làm việc. Thậm chí, sự việc có thể đi xa hơn những gì nhìn thấy qua camera đặt tại phòng làm việc.

Hình ảnh lan truyền trên MXH đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tuy nhiên để kết luận sự việc đúng hay sai, có vi phạm hay không, vi phạm mức độ nào (nếu có), cần phải có sự xác minh và kết luận của cơ quan chức năng.

Luật sư Cường cho rằng, sự việc trên hiếm gặp và có phần bất thường. Nếu tất cả những người trong clip đều là những người độc thân, họ không bị ràng buộc bởi cơ quan tổ chức nào thì đó là chuyện cá nhân. Tuy nhiên, nếu những người trong clip là những người đang có vợ, có chồng, đang có các cuộc hôn nhân mà lại có những hành vi đi quá giới hạn có thể được xác định là vi phạm về hôn nhân một vợ một chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Luật Hôn nhân và gia đình đòi hỏi người vợ và người chồng trong quan hệ hôn nhân phải thủy chung, cùng nhau xây dựng gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nếu một người đã có vợ, có chồng mà có quan hệ “bất chính” với người khác không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm phạm luật hôn nhân và gia đình.

Theo luật sư Cường, sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, chưa có kết luận cuối cùng nên chưa có cơ sở để xác định sự việc đúng sai thế nào. Tuy nhiên, chuyện một người đàn ông thân mật với nhiều người phụ nữ trong cùng một căn phòng, đó lại là phòng làm việc có lẽ là chuyện chưa từng xảy ra. Nếu sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục là điều rất đáng trách.

Các nội dung video cho thấy, những người phụ nữ xuất hiện trong phòng làm việc đều có hành vi thân mật trên mức tình cảm với người đàn ông. Diễn biến hành vi của các bên cho thấy biểu hiện thái độ tình cảm là tự nguyện nên sự việc không có dấu hiệu tội phạm, không có hành vi xâm hại tình dục hoặc xâm phạm đến thân thể của người khác.

Những hành vi này có vi phạm pháp luật hay không phụ thuộc vào họ là ai, sự việc diễn ra ở đâu, họ có nằm trong cơ quan tổ chức nào hay không, có chịu sự giám sát, kỷ luật theo quy chế, quy định của cơ quan tổ chức nào hay không. Đồng thời, việc họ có là người độc thân không hay đang trong một cuộc hôn nhân cũng là vấn đề quan trọng, không chỉ xác định được có vi phạm pháp luật hay không mà còn có thể đánh giá về vấn đề đạo đức, lối sống.

Luật sư Cường cho rằng, đến nay, vẫn còn quá sớm để kết luận sự việc đúng hay sai, cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng về sự việc.

Nếu cơ quan chức năng xác định hành vi có vi phạm đương nhiên người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm có thể là kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vấn đề đạo đức xã hội, nếu hành vi được xác định là không chuẩn mực sẽ bị xã hội cơ chê lên án.

Về nguyên tắc là hành vi của mỗi người trong xã hội đều phải tuân thủ các chuẩn mực xã hội và chuẩn mực pháp luật. Nếu vi phạm các chuẩn mực pháp luật, người vi phạm sẽ phải chịu chế tài. Còn trường hợp vi phạm các chuẩn mực xã hội sẽ bị xã hội cười chê, lên án. Những người là đảng viên mà vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm về những điều đảng viên không được làm sẽ bị kỷ luật đảng. Những người là thành viên trong các cơ quan tổ chức như viên chức, công chức, các môi trường lao động có nội quy quy chế mà vi phạm các chuẩn mực của cơ quan tổ chức cũng có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.

“Sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên chưa thể kết luận được điều gì. Tuy nhiên đây là vụ việc có thể sẽ rất phức tạp vì liên quan đến nhiều người, thậm chí liên quan đến môi trường giáo dục”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường cũng cho rằng, những thông tin hình ảnh cũng không nên phát tán trên mạng xã hội thiếu kiểm soát. Đặc biệt là những thông tin bí mật đời tư cá nhân, thông tin nhạy cảm của công dân là những thông tin dữ liệu được pháp luật bảo vệ. Hành vi sử dụng, chia sẻ, đăng tải những thông tin nhạy cảm của người khác có thể vi phạm điều 32 bộ luật dân sự và người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Nếu hành vi trên không gây hậu quả nghiêm trọng có thể xử phạt hành chính theo điểm g, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Trường hợp hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 (Tội làm nhục) và Điều 156 (Tội vu khống) của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Bởi vậy, luật sư Cường lưu ý, mọi người cần thận trọng trong việc tiếp cận, sử dụng, chia sẻ những thông tin nhạy cảm của người khác. Khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, cá nhân không thể tự quy kết, kết luận sự việc, cũng không được phép sử dụng lời lẽ, hành vi để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Việc sử dụng chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Bởi vậy, cần cẩn thận trọng khi đưa, chia sẻ các thông tin về vụ việc này cũng như các vụ việc tương tự để tránh những hệ lụy hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.