Cộng đồng trẻ

Thất tịch ăn gì để "thoát ế"?

Vào ngày Thất tịch, giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ với hy vọng may mắn trong tình yêu, vừa giữ truyền thống, lại bổ dưỡng cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ăn chè đậu đỏ – trào lưu ngày Thất tịch

Mùng 7/7 âm lịch hằng năm là lễ Thất tịch, gắn liền với câu chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Truyền thuyết kể rằng hai người chỉ được gặp nhau một lần trong năm, vào ngày này. Vì thế, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người độc thân, thường rủ nhau thưởng thức chè đậu đỏ với hy vọng sớm tìm được ý trung nhân.

che-dau-do.jpg
Ảnh minh họa.

Chè đậu đỏ không chỉ là món ăn, mà còn là một “nghi lễ hiện đại” gắn với văn hóa dân gian. Ngoài chè, các món từ đậu đỏ như xôi đậu đỏ, cháo đậu đỏ, kem cá nhân đậu đỏ hay bánh bao nhân đậu đỏ cũng được ưa chuộng. Một số bạn còn lập thực đơn cả ngày chỉ toàn đậu đỏ, vừa vui vừa ý nghĩa.

Màu đỏ và ý nghĩa may mắn trong tình yêu

Theo quan niệm phương Đông, màu đỏ là biểu tượng của may mắn, hạnh phúc và tình yêu. Đậu đỏ với sắc đỏ rực rỡ được tin mang đến vận may, sự ấm áp và niềm vui trong tình cảm. Với những người độc thân, ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch là cách thể hiện mong muốn gặp gỡ người yêu, mở đường cho tình duyên thuận lợi. Đối với các cặp đôi, đậu đỏ tượng trưng cho tình cảm bền chặt, gắn kết lâu dài.

Chè đậu đỏ – bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe

Ngoài ý nghĩa về tình duyên, đậu đỏ còn được biết đến là thực phẩm bổ dưỡng, giàu giá trị dinh dưỡng. Trong thành phần của đậu đỏ có lượng protein cao, giúp cơ thể tái tạo và duy trì cơ bắp, đồng thời chất xơ trong đậu đỏ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ táo bón và ổn định đường huyết. Đậu đỏ cũng chứa nhiều vitamin nhóm B, sắt, magie và các khoáng chất thiết yếu khác, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, cải thiện lưu thông máu và nâng cao năng lượng cho cơ thể.

che-dau-do1.jpg
Ảnh minh họa

Chè đậu đỏ, khi được nấu với lượng đường vừa phải, không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp bổ sung nước và các dưỡng chất cần thiết, phù hợp làm món tráng miệng hoặc bữa ăn nhẹ. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đậu đỏ có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và giúp cơ thể duy trì cân nặng hợp lý nếu sử dụng điều độ.

Vì vậy, thưởng thức chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch hay bất kỳ dịp nào không chỉ là thú vui ẩm thực mà còn là cách chăm sóc sức khỏe. Đây là món ăn vừa mang ý nghĩa tinh thần, vừa cung cấp dưỡng chất thiết yếu, giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thư thái.

che-dau-do2.jpg
Ảnh minh họa

Ngày nay, nhiều bạn trẻ không chỉ ăn chè đậu đỏ vì mong “thoát ế” mà còn xem đây là cách lưu giữ truyền thống. Việc thưởng thức món ăn này giúp giới trẻ gắn kết với những giá trị tinh thần, khơi gợi cảm giác ấm áp và lãng mạn trong ngày lễ tình yêu của phương Đông.

Các món từ đậu đỏ được ưa chuộng dịp Thất tịch:

Chè đậu đỏ truyền thống: Món chè ngọt mềm, thanh mát, mang ý nghĩa may mắn và tình yêu.

Xôi đậu đỏ: Dẻo thơm, dễ thưởng thức, thường dùng trong bữa sáng hoặc bữa phụ.

Cháo đậu đỏ: Món ăn bổ dưỡng, ấm áp, thích hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe.

Kem cá nhân đậu đỏ: Sáng tạo, hấp dẫn giới trẻ, vừa ngon vừa đẹp mắt để sống ảo.

Bánh bao nhân đậu đỏ: Nhân ngọt mềm, thích hợp ăn vặt hoặc tráng miệng, giữ trọn hương vị truyền thống.

