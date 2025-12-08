Các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đang được tháo gỡ vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển, chống lãng phí.

Sáng 8/12, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình dự án Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà tại 5 địa phương (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Tây Ninh), tính đến ngày 1/12/2025, đã hoàn thành xử lý 1.759/2.161 dự án, nhà đất, đạt 81,39% với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 220.433 tỷ đồng, đưa 6.101,51ha đất vào khai thác, sử dụng.

Còn lại 402 dự án, cơ sở nhà đất (chiếm 18,61%) đang được các địa phương tích cực triển khai.

"Kết quả trên cho thấy, chủ trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án rất hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tiễn, đã được thực hiện nghiêm túc, tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển, chống lãng phí", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, trong quá trình thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đã rà soát, tổng hợp và đề xuất 230 dự án, đất đai có tình huống pháp lý tương tự. Ban chỉ đạo 751 của Chính phủ cũng rà soát, tổng hợp 1.104 dự án, đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên toàn quốc có tình huống pháp lý tương tự cần áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ.

Từ thực tiễn trên, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét cho phép xây dựng nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 170/2024/QH15 cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi cả nước.

Việc áp dụng thực hiện trên nguyên tắc tách bạch giữa xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm với các giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả (nếu có) đối với từng dự án, công trình để sớm đưa đất đai vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Thẩm tra dự án nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc ban hành Nghị quyết như tờ trình của Chính phủ.

Việc ban hành nghị quyết nhằm thể chế chủ trương của Đảng về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên phạm vi cả nước, giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực đầu tư, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Đồng thời, tán thành việc giao Chính phủ ban hành danh mục các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự; quy định rõ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghị quyết này.