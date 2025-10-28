Hà Nội

Video

Thanh niên đánh 2 nam sinh bằng nón bảo hiểm, Công an vào cuộc

2 nam sinh đang di chuyển trên đường số 2, phường Thủ Đức, TP.HCM, thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp.

Trường Hân t/h

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức truy xét và lấy lời khai thanh niên hành hung 2 học sinh lớp 10 trên đường số 2.

Trước đó, bà T.T.N.A (40 tuổi) đến công an trình báo về việc con trai bà cùng bạn học bị hành hung vào trưa 23/10. Thời điểm trên, 2 nam sinh chạy xe máy trên đường số 2 thì bị 1 thanh niên chở theo bạn gái đuổi theo, chặn đầu xe.

Đối tượng cầm nón bảo hiểm tấn công vào đầu của 2 nam sinh, sau khi hành hung xong, đối tượng lên xe máy chở bạn gái rời đi.

Vụ việc làm 1 nam sinh bị chấn thương sọ, xuất huyết não và phải nhập viện điều trị. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc xác minh và mời đối tượng về trụ sở làm rõ.

Tại công an, đối tượng khai đang chở bạn gái đi trên đường thì thấy 2 nam sinh chạy qua mặt nẹt pô nên bực tức, đuổi theo và hành hung cả 2 nạn nhân.

