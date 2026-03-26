Thanh niên cần làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thanh niên phải làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bứt phá.

Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu nhân dịp 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân, làm chủ các lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo ra các sản phẩm có tính đột phá, hình thành những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai các mục tiêu phát triển giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thanh niên cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, tiên phong trên các lĩnh vực then chốt.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên với Thủ tướng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cho biết trong Tháng Thanh niên 2026, các cấp bộ đoàn đã triển khai hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt đoàn viên tham gia; hỗ trợ hơn 1,4 triệu người dân và trồng mới trên 3,1 triệu cây xanh.

Cùng với đó, đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã thu thập và lan tỏa hơn 265.000 câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại buổi gặp mặt, các gương mặt trẻ, cán bộ đoàn tiêu biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân nhân tài trẻ.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Viettel) cho rằng trong kỷ nguyên số, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, giữ vai trò then chốt.

Đề xuất cần có chính sách mạnh mẽ hơn để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trẻ ngay từ nhà trường; đồng thời tạo cơ chế để người trẻ tham gia sâu vào các bài toán lớn của đất nước, cũng như có chính sách giữ chân nhân tài, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của thanh niên; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng biểu dương các gương mặt trẻ tiêu biểu, cán bộ đoàn xuất sắc; đồng thời nhấn mạnh thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thanh niên cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên cần tiên phong trong đổi mới tư duy, sáng tạo; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tham gia giải quyết các bài toán lớn, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; tạo môi trường để thanh niên phát huy tối đa năng lực, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.