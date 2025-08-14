Hà Nội

Giải trí

Thanh Mai xinh đẹp đi chấm thi MC nhí

MC Thanh Mai xinh đẹp, duyên dáng khi xuất hiện trên "ghế nóng" cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025. Cô đánh giá cao sự thể hiện của các thí sinh.

Diệu Nga (Ảnh: BTC)
mc-nhi-6.jpg
Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025 bước vào vòng tứ kết với chủ đề “Yêu Tổ quốc - Tự tin cất cao tiếng nói Việt”. Đây không chỉ là sân chơi giúp các bạn nhỏ rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình mà còn là cơ hội để các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua từng lời nói, từng câu chuyện.
mc-nhi-2.jpg
Đảm nhận vai trò Ban giám khảo vòng tứ kết là những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực truyền hình và báo chí. Trong đó, MC Thanh Mai là Trưởng BTC, Trưởng ban giám khảo cuộc thi.
mc-nhi-1.jpg
Theo MC Thanh Mai, ở vòng này các thí sinh nhí trải qua phần thi với hình thức ghi hình bản tin truyền hình tại trường quay, mô phỏng các chương trình đang phát sóng trên truyền hình. Tuy nhiên, năm nay vẫn có nhiều khác biệt so với những năm trước.
mc-nhi-7.jpg
“Khác biệt lớn ở vòng tứ kết năm nay đó là cơ hội để các thí sinh thử sức trong vai trò dẫn tĩnh ở trường quay như những MC chuyên nghiệp. Format bản tin không mới so với những năm trước nhưng điểm đặc biệt là thời gian quy định chỉ 2-3,5 phút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, các con vẫn “gói” được nội dung, thông điệp của bản tin đồng thời qua đó còn thể hiện được khả năng tư duy về kịch bản, logic vấn đề”, MC Thanh Mai cho biết.
mc-nhi-5.jpg
Tại vòng này, các thí sinh được tự do lựa chọn chủ đề phù hợp với sở trường như thời sự, văn hoá, xã hội, thể thao, âm nhạc, thời trang… Qua đó, giúp các bạn nhỏ phát triển tư duy sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu Tổ quốc một cách sâu sắc.
mc-nhi-1-4325.jpg
Chia sẻ sau vòng thi, giám khảo Thanh Mai bày tỏ, bất ngờ về chủ đề, kịch bản và sự thể hiện của các thí sinh nhí.
mc-nhi-4.jpg
“Vòng tứ kết cuộc thi năm nay với thông điệp ‘Yêu Tổ quốc - Tự tin cất cao tiếng nói Việt’, rất nhiều thí sinh lựa chọn chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc", nữ MC tiết lộ.
mc-nhi-3.jpg
Sau 2 ngày diễn ra vòng tứ kết, nhiều thí sinh xuất sắc giành vé vàng vào vòng trong. Bán kết MC nhí toàn quốc 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23-24/8.
