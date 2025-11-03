Tháng 11 đi đâu? Gợi ý những điểm hẹn đẹp nhất mùa đầu đông Việt Nam

Hà Nội

Du lịch

Tháng 11, khi miền Bắc chớm lạnh, khắp Việt Nam bước vào mùa đẹp nhất năm với cỏ lau Bình Liêu, dã quỳ Ba Vì, biển mây Ky Quan San và biển êm Phú Quốc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ky Quan San cao 3.046 m (đỉnh cao nhất ở dãy Bạch Mộc Lương Tử) được khai phá đường lên từ năm 2012, là một địa danh còn nhiều bí ẩn và vẫn là một cái tên chưa phổ biến với dân xê dịch. Tuy nhiên với dân trekking, leo núi thì Ky Quan San luôn gợi lên niềm đam mê muốn khám phá. Ảnh Thang Nguyen
Tháng 10 khởi đầu mùa leo núi ở phía bắc thì tháng 11 sẽ là lúc đẹp nhất để lên kế hoạch trekking đến đỉnh núi cao thứ 4 Việt Nam này. Trải qua những chặng vượt suối, đường dốc đứng, toàn sỏi đá du khách sẽ được ngắm mây tràn qua các đỉnh núi vào sáng sớm, đôi khi trên đường có thể bắt gặp những tán phong rừng màu đỏ cam nổi bật. Ảnh Trần Hương
Tháng 11 cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở rộ trên các ngọn đồi, sườn núi ở Vườn quốc gia Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Hoa trồng dọc đường đi nhưng điểm tập trung nhiều hoa nhất là cốt 400 với rừng dã quỳ rộng tới 10 ha, có nhiều tuyến đi bộ cho khách tham quan. Mùa hoa dã quỳ ở đây kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần khi hoa rộ nở. Ảnh Nguyen Hong Nhat
Ngoài ra, du khách có thể cắm trại, tổ chức dã ngoại, hoặc khám phá những cung đi bộ nhẹ nhàng trong khu nghỉ dưỡng, các phế tích cũ như Nhà Đại Tá, nhà thờ cổ, đền thờ Bác Hồ, Tháp Báo Thiên, Đền Thượng trên đỉnh Tản Viên... Ảnh Vườn Quốc gia Ba Vì
Tháng 11 Đà Lạt đã hết mùa mưa và chuyển sang mùa lạnh với nhiệt độ giao động 14-24 độ C. Ngoài những con đường dã quỳ vàng rực, du khách đến xứ ngàn hoa ngàn thông mùa này còn có thể check-in những triền đồi cỏ hồng lung linh sương sớm. Ảnh Nguyễn Tuấn Dũng
Khu vực nhiều cỏ hồng nhất phải kể tới các điểm ngoại ô như Trại Mát, xung quanh làng hoa Thái Phiên, hồ Suối Vàng. Ngoài check-in mùa cỏ hồng, đến Đà Lạt dịp này du khách được thưởng thức thêm hồng sấy gió và vô số món ngon nóng hổi rất thích hợp cho tiết trời lạnh. Ảnh Internet
Tháng 11 đến, cỏ lau trên các sườn đồi núi ven đường chinh phục các cột mốc sẽ bung nở, trong đó điểm check-in đẹp nhất là thiên đường cỏ lau ở cột mốc 1927 và "sống lưng khủng long" đến cột mốc 1305 trên đỉnh cao nhất của Quảng Ninh. Ảnh Ba Đứa Mình
Không chỉ đến check-in các cột mốc biên giới cùng những cung đường uốn lượn giữa các đồi cỏ lau, ngày đẹp trời du khách có thể chiêm ngưỡng cả biển mây lúc bình minh hoặc hoàng hôn nơi biên giới. Ảnh Nguyễn Hồng Nhật
Khi miền Bắc se lạnh, Phú Quốc và Côn Đảo lại bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Từ tháng 11 đến tháng 3, biển êm, sóng nhẹ, nắng chan hòa – lý tưởng để nghỉ dưỡng, tắm biển và tham gia các trò chơi dưới nước. Ảnh Vietravel
Ở Côn Đảo, du khách có thể kết hợp hành trình tâm linh và nghỉ dưỡng: viếng nghĩa trang Hàng Dương, mộ anh hùng Võ Thị Sáu, thăm miếu bà Phi Yến, chùa Núi Một rồi trở về thư giãn tại các khu resort ven biển như Six Senses, The Secret Côn Đảo, Poulo Condor Boutique Resort &amp; Spa. Ảnh dulichvietnam
Trong khi đó, Phú Quốc sôi động với vô số điểm vui chơi và check-in. Ngoài Sunset Town với khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, du khách có thể đi cáp treo Hòn Thơm, khám phá làng chài Rạch Vẹm, vườn tiêu, hoặc tham quan xưởng nước mắm truyền thống – những trải nghiệm đặc trưng xứ đảo.﻿ Ảnh Vietravel
Vân Giang (Tổng hợp)
