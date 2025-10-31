Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trải nghiệm làm nông dân ở làng rau 400 tuổi giữa lòng Hội An

Du lịch

Trải nghiệm làm nông dân ở làng rau 400 tuổi giữa lòng Hội An

Được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2024, làng rau Trà Quế (Đà Nẵng) níu chân du khách bằng cảnh sắc xanh mướt, trải nghiệm làm nông dân thú vị.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm cách phố cổ Hội An chỉ 3 km, làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, Quảng Nam) là nơi du khách có thể tìm thấy nhịp sống yên bình, trong lành và đậm đà bản sắc nông nghiệp miền Trung. Ngôi làng hơn 400 năm tuổi này được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024” – đại diện duy nhất của Việt Nam được nhận danh hiệu cao quý này. Ảnh Bình An
Nằm cách phố cổ Hội An chỉ 3 km, làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, Quảng Nam) là nơi du khách có thể tìm thấy nhịp sống yên bình, trong lành và đậm đà bản sắc nông nghiệp miền Trung. Ngôi làng hơn 400 năm tuổi này được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024” – đại diện duy nhất của Việt Nam được nhận danh hiệu cao quý này. Ảnh Bình An
Trà Quế được bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, sở hữu vùng đất phù sa pha cát màu mỡ, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho trồng trọt. Toàn làng hiện có hơn 200 hộ dân canh tác trên diện tích 18 ha, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 tấn rau sạch. Ảnh Phunuso
Trà Quế được bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, sở hữu vùng đất phù sa pha cát màu mỡ, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho trồng trọt. Toàn làng hiện có hơn 200 hộ dân canh tác trên diện tích 18 ha, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 tấn rau sạch. Ảnh Phunuso
Người dân nơi đây chỉ dùng rong từ sông Đế Võng hoặc phân chuồng để bón, tuyệt đối không sử dụng phân hóa học, nhờ đó giữ được hương vị tự nhiên, tươi ngon của hơn 40 loại rau. Ảnh Phunuso
Người dân nơi đây chỉ dùng rong từ sông Đế Võng hoặc phân chuồng để bón, tuyệt đối không sử dụng phân hóa học, nhờ đó giữ được hương vị tự nhiên, tươi ngon của hơn 40 loại rau. Ảnh Phunuso
Không chỉ là nơi sản xuất nông sản sạch, Trà Quế còn là mô hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu của miền Trung. Những năm gần đây, người dân đã kết hợp giữa lao động sản xuất và dịch vụ du lịch, tạo nên trải nghiệm “Một ngày làm nông dân Trà Quế” thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh Phunuso
Không chỉ là nơi sản xuất nông sản sạch, Trà Quế còn là mô hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu của miền Trung. Những năm gần đây, người dân đã kết hợp giữa lao động sản xuất và dịch vụ du lịch, tạo nên trải nghiệm “Một ngày làm nông dân Trà Quế” thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh Phunuso
Chỉ với 35.000 đồng vé vào cửa, du khách có thể dạo bộ hoặc đạp xe giữa những luống rau xanh mướt, tận hưởng không khí thanh bình hiếm có. Ảnh Phunuso
Chỉ với 35.000 đồng vé vào cửa, du khách có thể dạo bộ hoặc đạp xe giữa những luống rau xanh mướt, tận hưởng không khí thanh bình hiếm có. Ảnh Phunuso
Vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, hình ảnh người nông dân tưới nước, bắt sâu, cày xới đất tạo nên bức tranh lao động sinh động. Du khách sẽ được khoác lên mình chiếc nón lá, xắn quần lội ruộng, thử sức với công việc trồng rau, chăm cây, hoặc hái những bó rau tươi non mang về làm quà. Ảnh Phunuso
Vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, hình ảnh người nông dân tưới nước, bắt sâu, cày xới đất tạo nên bức tranh lao động sinh động. Du khách sẽ được khoác lên mình chiếc nón lá, xắn quần lội ruộng, thử sức với công việc trồng rau, chăm cây, hoặc hái những bó rau tươi non mang về làm quà. Ảnh Phunuso
Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn Trà Quế như một “lớp học xanh” để con trẻ hiểu hơn về thiên nhiên, quy trình trồng rau và giá trị của lao động chân chính. Bên cạnh đó, các chương trình dạy nấu ăn, thưởng thức ẩm thực làng rau cũng được nhiều người yêu thích. Ảnh Phunuso
Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn Trà Quế như một “lớp học xanh” để con trẻ hiểu hơn về thiên nhiên, quy trình trồng rau và giá trị của lao động chân chính. Bên cạnh đó, các chương trình dạy nấu ăn, thưởng thức ẩm thực làng rau cũng được nhiều người yêu thích. Ảnh Phunuso
Rau thơm Trà Quế là nguyên liệu chính trong các món đặc sản Hội An như cao lầu, mì Quảng, bánh xèo hay tam hữu – một món ăn truyền thống được gói bằng tôm, thịt luộc và rau thơm. Ảnh Phunuso
Rau thơm Trà Quế là nguyên liệu chính trong các món đặc sản Hội An như cao lầu, mì Quảng, bánh xèo hay tam hữu – một món ăn truyền thống được gói bằng tôm, thịt luộc và rau thơm. Ảnh Phunuso
Không chỉ phát triển du lịch sinh thái, Trà Quế còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời. Trong làng vẫn còn các di tích như giếng đá Chăm, miếu Thổ thần, miếu Ngũ hành, mộ ông Nguyễn Văn Điển… được người dân bảo tồn cẩn thận. Hằng năm, vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch, làng tổ chức lễ hội Cầu Bông để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh Phunuso
Không chỉ phát triển du lịch sinh thái, Trà Quế còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời. Trong làng vẫn còn các di tích như giếng đá Chăm, miếu Thổ thần, miếu Ngũ hành, mộ ông Nguyễn Văn Điển… được người dân bảo tồn cẩn thận. Hằng năm, vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch, làng tổ chức lễ hội Cầu Bông để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh Phunuso
Từ một ngôi làng nhỏ chuyên canh tác rau truyền thống, Trà Quế nay đã trở thành biểu tượng của du lịch xanh và bền vững. Với cách làm du lịch gắn liền với nông nghiệp và văn hóa bản địa, làng rau 400 tuổi này không chỉ góp phần gìn giữ hồn quê xứ Quảng, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mộc mạc, chân thực và đầy ý nghĩa. Ảnh Phunuso
Từ một ngôi làng nhỏ chuyên canh tác rau truyền thống, Trà Quế nay đã trở thành biểu tượng của du lịch xanh và bền vững. Với cách làm du lịch gắn liền với nông nghiệp và văn hóa bản địa, làng rau 400 tuổi này không chỉ góp phần gìn giữ hồn quê xứ Quảng, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mộc mạc, chân thực và đầy ý nghĩa. Ảnh Phunuso
Vân Giang (Tổng hợp)
#Làng rau Trà Quế #Du lịch nông nghiệp miền Trung #Làng du lịch tốt nhất thế giới 2024 #Trải nghiệm làm nông dân #Bảo tồn văn hóa địa phương #Du lịch sinh thái và bền vững

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT