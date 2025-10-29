Du lịch Nhật Bản, những điều cấm kỵ du khách không nên bỏ qua

Nhật Bản quy củ và hiện đại, nhưng ẩn chứa nhiều điều cấm kỵ khiến du khách dễ mắc lỗi nếu không để ý. Nắm rõ luật giúp chuyến đi trọn vẹn, an toàn hơn.

Nhật Bản luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế nhờ sự hòa quyện tinh tế giữa hiện đại và truyền thống. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn neon ở Tokyo, các ngôi đền cổ kính ở Kyoto, đến ẩm thực đường phố phong phú ở Osaka, đất nước này luôn mang đến những trải nghiệm khó quên.

Ảnh KimLienTravel

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt mà du khách cần nắm rõ. Việc hiểu và tuân thủ các quy tắc không chỉ giúp chuyến đi thuận tiện mà còn tránh những phiền phức pháp lý không đáng có.

Hạn chế chụp ảnh geisha và maiko

Ở khu Gion, Kyoto, nhiều con hẻm là khu vực tư nhân, có biển cấm chụp ảnh geisha và maiko nhằm bảo vệ sự riêng tư của họ. Dù không phải nơi nào cũng bị cấm, du khách nên chú ý để tránh bị phạt, mức phạt có thể lên tới 10.000 yen.

Ảnh Mintoku

Chờ tín hiệu đèn trước khi băng đường

Người Nhật luôn tuân thủ tín hiệu giao thông. Việc băng qua đường khi đèn đỏ (jaywalking) bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tới 50.000 yen.

Không vứt rác bừa bãi

Nhật Bản nổi tiếng về sự sạch sẽ. Vứt rác nơi công cộng, không phân loại đúng quy định có thể bị phạt từ 5.000–10.000 yen. Du khách nên giữ rác cá nhân cho đến khi tìm thấy thùng rác phù hợp.

Ảnh PYS Travel

Tránh làm bắn nước hoặc bùn lên người khác

Theo luật giao thông Nhật Bản, tài xế và người đi đường phải cẩn thận để không làm bắn nước, bùn lên người khác. Vi phạm được coi là gây phiền toái công cộng và có thể bị phạt từ 7.000–20.000 yen.

Bay drone cần giấy phép

Việc sử dụng drone ở Nhật được quản lý nghiêm ngặt. Bay drone mà không đăng ký hoặc thiếu giấy phép, đặc biệt gần sân bay và khu dân cư đông đúc, là vi phạm pháp luật. Hình phạt nghiêm trọng có thể lên tới 500.000 yen hoặc 1 năm tù, chưa kể các hình phạt bổ sung nếu drone bay không an toàn.

Hút thuốc đúng nơi quy định

Hút thuốc trên đường phố ở Tokyo, Osaka và một số thành phố khác bị hạn chế. Du khách chỉ được phép hút thuốc trong khu vực hoặc phòng hút thuốc quy định, nếu vi phạm có thể bị phạt tới 5.000 yen.

Ảnh Internet

Thiết bị điện tử phải hợp pháp

Du khách cần lưu ý, mang theo bộ đàm, máy theo dõi trẻ em hoặc các thiết bị radio chưa được chứng nhận là vi phạm pháp luật. Thiết bị không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật có thể bị tịch thu và phạt tiền.

Một số loại thuốc bị kiểm soát

Nhật Bản kiểm soát chặt chẽ một số loại thuốc cảm, thuốc giảm đau hoặc thuốc chứa codeine. Mang thuốc vào Nhật mà không có giấy phép có thể dẫn tới rắc rối nghiêm trọng. Du khách nên kiểm tra danh mục thuốc được phép trước khi đi.

Nhìn chung, Nhật Bản là đất nước vừa hiện đại vừa giữ truyền thống, đồng thời đặt ra những quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ cộng đồng và môi trường. Du khách khi nắm rõ các quy tắc cơ bản sẽ không chỉ tránh phiền toái mà còn có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp và văn hóa xứ sở mặt trời mọc.