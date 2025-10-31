Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Phú Quốc có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế 'đổ xô' tìm kiếm?

Hòn đảo ngọc của Việt Nam gây ấn tượng mạnh trên bản đồ du lịch quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hạ tầng hiện đại và định hướng phát triển bền vững.

Vân Giang (Tổng hợp)

Vừa qua, kênh tin tức quốc tế CNBC của Hoa Kỳ đã đưa tin về các điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026. Theo đó, đảo ngọc Phú Quốc lọt vào top 4 điểm đến hàng đầu đối với du khách quốc tế trong năm 2026.

phu-quoc1.png
Hòn đảo ngọc của Việt Nam gây ấn tượng mạnh trên bản đồ du lịch quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hạ tầng hiện đại và định hướng phát triển bền vững. Ảnh Internet

CNBC cho biết, theo báo cáo mới nhất do Expedia, Hotels.com và Vrbo công bố, Phú Quốc (Việt Nam) xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026, với mức tăng 53% lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trong năm qua.

Báo cáo được tổng hợp từ hơn 24.000 lượt tìm kiếm của du khách quốc tế trên nền tảng Expedia, cho thấy những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, yên bình và bền vững hơn đang dần chiếm được sự quan tâm của những người yêu du lịch

Dẫn đầu danh sách là Big Sky (Montana, Mỹ), tiếp theo là Okinawa (Nhật Bản) và Sardinia (Ý). Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 5.

Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia Group, Phú Quốc ngày càng thu hút du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ thân thiện với môi trường.

phu-quoc.jpg
Ảnh Vietnamtourism

“Phú Quốc mang đến cho du khách sự kết hợp hoàn hảo giữa thư giãn và khám phá, từ lặn ngắm san hô, khám phá rừng nguyên sinh, cho tới thưởng thức ẩm thực địa phương và không khí sôi động tại chợ đêm”, bà Melanie Fish cho biết.

Trong những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc không ngừng nâng cấp hạ tầng, mở rộng các tuyến bay quốc tế và tập trung phát triển du lịch bền vững. Điều này giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả du khách nghỉ dưỡng lẫn những người yêu thiên nhiên, khám phá.

Với sự ghi nhận từ các chuyên trang du lịch quốc tế, Phú Quốc đang khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực và thế giới, hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

#Điểm đến du lịch Phú Quốc #Phú Quốc phát triển bền vững #Du lịch quốc tế 2026 #Vẻ đẹp tự nhiên Việt Nam #Phú Quốc và ngành nghỉ dưỡng cao cấp #Xu hướng du lịch toàn cầu

Bài liên quan

Du lịch

Hội An lọt top điểm đến giá rẻ, hút khách quốc tế mùa đông

Hội An được Time Out bình chọn là điểm đến tiết kiệm nhất mùa đông 2025, hút du khách quốc tế nhờ chi phí dễ chịu, ẩm thực phong phú và dịch vụ minh bạch.

hoi-an10.jpg
Không cần chi tiêu “mạnh tay” để có một kỳ nghỉ trốn rét, Hội An (Việt Nam) vừa được tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến “đường xa tiết kiệm nhất” cho mùa đông 2025. Ảnh Nguyễn Tiên
hoi-an6.jpg
Nhờ chi phí lưu trú, ăn uống dễ chịu, trải nghiệm đa dạng và giá dịch vụ minh bạch, phố cổ bên sông Hoài đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế. Ảnh Nguyễn Tiên
Xem chi tiết

Du lịch

6 địa điểm ở đặc khu Phú Quốc dành cho những ai muốn 'trốn phố xô bồ'

Đặc khu Phú Quốc không chỉ có bãi biển đông đúc, mà còn 6 địa điểm ‘ẩn mình’ giúp du khách tạm quên ồn ào, tận hưởng nhịp sống chậm và bình yên.

Phú Quốc từ lâu đã được biết đến như thiên đường nghỉ dưỡng với bãi biển dài cát trắng, nước biển xanh ngọc, các resort sang trọng và các hoạt động giải trí đa dạng. Tuy nhiên, ẩn sâu trong vẻ rực rỡ ấy là những địa điểm ít người biết, nơi du khách có thể “tắt tiếng ồn” và “bật bình yên”. Không phải ai đến đảo Ngọc cũng muốn náo nhiệt, tiệc tùng hay chen chúc.

Với những ai tìm kiếm không gian riêng tư, khoảng lặng giữa thiên nhiên và trải nghiệm sống chậm, 6 địa điểm dưới đây là lựa chọn lý tưởng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới