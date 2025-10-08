Tham gia nhóm pickleball 'online', người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa 600 triệu

Sau khi tham gia nhóm pickleball trên mạng xã hội, chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị lừa chuyển khoản hơn 600 triệu đồng.

Ngày 8/10, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng.

Chị M. liên tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, chị M. có tham gia nhóm “Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt” trên mạng xã hội facebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng những lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp với tổng số hơn 600 triệu đồng.

Khi phát hiện bị lừa, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

