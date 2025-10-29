Hà Nội

Sống Khỏe

Thái Lan thu hồi dầu hít Hong Thai Formula 2 vì vi sinh vượt chuẩn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan vừa phát đi khuyến cáo sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 do phát hiện vi phạm về chỉ tiêu vi sinh.

Bình Nguyên

Hôm 27/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) ra thông báo thu hồi một lô dầu hít thảo dược hiệu Hong Thai Formula 2 sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn do nhiễm vi sinh vật.

Theo đó, lô sản xuất số 000332 (ngày sản xuất 9/12/2024 - hạn dùng 8/12/2027), số đăng ký G 309/62, đã bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn trong mục kiểm tra ô nhiễm vi sinh. Tổng cộng có 200.000 hũ (tương đương hơn 16.000 tá) nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Dầu hít thảo dược Hong Thai Formula (Hồng Thái công thức số 2) nhiều người sử dụng. Ảnh: MGR Online/Znews.

Trước đó, FDA đã thu thập mẫu lọ dầu hít Hong Thai Formula 2 do Hong Thai Panich sản xuất để gửi đi gửi kiểm nghiệm tại Bộ Khoa học Y tế Thái Lan.

Kết quả phân tích cho thấy sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về mức độ nhiễm vi sinh vật, cụ thể là vượt giới hạn cho phép về số lượng vi khuẩn hiếu khí, nấm men và nấm mốc, phát hiện vi khuẩn Clostridium. Tất cả chỉ số này đều vượt quá ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn về độ tinh khiết và chất lượng được quy định bởi Bộ Y tế Thái Lan (ban hành năm 2021).

FDA khuyến cáo người dân thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm này, đồng thời cho biết họ đang tiến hành thủ tục pháp lý với các bên liên quan theo quy định pháp luật. FDA cũng cho biết chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh vì sử dụng lọ hít Hong Thai Formula 2.

Dầu hít mũi Hong Thai được bán đầy trên mạng/Ảnh NLĐ

Dầu hít mũi Hong Thai được quảng cáo chứa các thành phần từ thảo mộc và tinh dầu như bạc hà, bạch chỉ, long não, borneol…, mang lại cảm giác mát lạnh khi hít vào, giúp giảm nghẹt mũi, đau đầu, say tàu xe và căng thẳng.

Tại Việt Nam, sản phẩm này đang được bán phổ biến với lượng tiêu thụ rất lớn trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và trên mạng xã hội Facebook, với giá từ 45.000 – 55.000 đồng/hũ. Một số gian hàng ghi nhận sản phẩm có hơn 100.000 lượt mua.

Theo người tiêu dùng, dầu hít Hong Thai là sản phẩm "quốc dân", thường được mua làm quà khi đi du lịch Thái Lan. Tuy nhiên, thông tin về việc sản phẩm chứa vi khuẩn gây hại khiến nhiều người tiêu dùng Việt bất ngờ và lo ngại khi họ đã sử dụng trong thời gian dài.

Theo luật pháp Thái Lan, những người sản xuất sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht, hoặc cả hai. Người bán sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn cũng có thể bị phạt tù hoặc phạt hành chính.

