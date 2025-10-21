Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Hải Nam

Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Nhà thuốc Hải Nam (Long Biên, Hà Nội) do không duy trì điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngày 21/10/2025, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà thuốc Hải Nam.

Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03- 6619/HNO-ĐKKDD do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 02/10/2019; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 6619/1/GPP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 15/9/2022 cho Nhà thuốc Hải Nam, tại địa chỉ số 1, ngõ 1, phố Huỳnh Tấn Phát, tổ 1, phường Long Biên, thành phố Hà Nội; Phụ trách chuyên môn: DSĐH Bùi Thị Bích Hường.

Lý do thu hồi do cơ sở không duy trì đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Theo đó, Nhà thuốc Hải Nam không được phép kinh doanh thuốc tại địa điểm trên kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Nhà thuốc Hải Nam và Dược sĩ phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.