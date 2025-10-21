Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Hải Nam

Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Nhà thuốc Hải Nam (Long Biên, Hà Nội) do không duy trì điều kiện theo quy định pháp luật.

Bình Nguyên

Ngày 21/10/2025, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với Nhà thuốc Hải Nam.

Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03- 6619/HNO-ĐKKDD do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 02/10/2019; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 6619/1/GPP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 15/9/2022 cho Nhà thuốc Hải Nam, tại địa chỉ số 1, ngõ 1, phố Huỳnh Tấn Phát, tổ 1, phường Long Biên, thành phố Hà Nội; Phụ trách chuyên môn: DSĐH Bùi Thị Bích Hường.

1-8381.jpg
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Hải Nam/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do cơ sở không duy trì đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

1-3298.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, Nhà thuốc Hải Nam không được phép kinh doanh thuốc tại địa điểm trên kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Nhà thuốc Hải Nam và Dược sĩ phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

#Thu hồi Giấy chứng nhận dược phẩm #Kiểm tra và xử phạt nhà thuốc #Điều kiện cấp phép kinh doanh dược #Giấy phép kinh doanh dược #Nhà thuốc Hải Nam #Sở Y tế Hà Nội

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi lô dược liệu ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn bộ lô dược liệu ý dĩ do một cơ sở ở Tuyên Quang kinh doanh vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày 20/10, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định 319/QĐ-YDCT về việc thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu ý dĩ do Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) kinh doanh (địa chỉ: thôn Chợ, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang). Lô dược liệu này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có thông tin về số lô, nơi sản xuất, hạn dùng, số đăng ký và không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở các chỉ tiêu "mô tả" và "định tính" theo Dược điển Việt Nam V, vi phạm chất lượng mức độ 1.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi sản phẩm gạo hiệu Ben’s Original tại Mỹ do phát hiện lẫn sỏi nhỏ

Một thương hiệu gạo phổ biến đã bị thu hồi trên toàn quốc ở Mỹ sau khi có báo cáo rằng sản phẩm có thể có những hạt sỏi nhỏ.

Việc thu hồi này ảnh hưởng đến một số lô sản phẩm gạo Ben’s Original Long Grain White, Whole Grain Brown và Long Grain & Wild Ready Rice. Các sản phẩm này được bán tại một số nhà bán lẻ, bao gồm Target, HEB và Amazon.

Thông báo thu hồi nêu rõ, những hạt này có nguồn gốc từ cánh đồng lúa, nếu tiêu thụ phải, có thể gây nguy cơ tổn thương đường miệng hoặc đường tiêu hóa.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 7 thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 16/10/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 556/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 7 loại thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ Luật Dược năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cùng các nghị định, thông tư liên quan, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 sản phẩm theo danh mục đính kèm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới