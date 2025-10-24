Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng bị xử phạt 170 triệu

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đó, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng bị xử phạt nặng nhất.

Lý do xử phạt do sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nano Calci Extra (số lô 01.04.24. NSX 03.04.24; HSD 02.04.27); Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 13573/2019/ĐKSP ngày 16/12/2019 và Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cancivita D3-GT (LSX 01.02.25. NSX 12.02.25; HSD 11.02.28 và Lô 01.06.23, NSX 02.06.23, HSD 01.06.26); Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 2375/2019/ĐKSP ngày 12/3/2019 vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm.

Sản phẩm vi phạm trên do Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng, địa chỉ: Số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên sản xuất.

Bộ Y tế vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm liên quan đến TPCN. Ảnh: MTM/lifestyle.znews.vn.

Công ty công bố sản phẩm là Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng và Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận, địa chỉ phố Hồ (lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là phố Hồ (lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh công bố.

Với sai phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính số tiền 170 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (số 2375/2019/ĐKSP ngày 12/3/2019) 11 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT. Buộc Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng phối hợp với Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận (đơn vị công bố sản phẩm) thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT.

Cancivita D3-GT bị thu hồi do không đúng thành phần công bố/Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH Dược phẩm & Thực phẩm chức năng Hương Hoàng do công ty này sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không đúng nội dung công bố đã được cấp phép.

Theo quyết định, doanh nghiệp này bị xử phạt 5 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm không đúng với nội dung công bố đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT, LSX 01.02.25. NSX 12.02.25; HSD 11.02.28 và số lô 01.06.23 NSX 02.06.23 HSD 01.06.26 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng là đơn vị sản xuất đã đưa thêm một số thành phần (Dầu cọ, Lecithin, Nipagin, Nipasol, Ethyl Vanilin, Titan dioxyd, Tatrazine lake, Tatrazine) vào 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT nêu trên. Đơn vị công bố sản phẩm là Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố giám sát, thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên trên địa bàn, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.