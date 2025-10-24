Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng bị xử phạt 170 triệu

Cục An toàn thực phẩm công khai danh sách vi phạm, xử phạt Công ty Hương Hoàng 170 triệu đồng và yêu cầu thu hồi sản phẩm vi phạm.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đó, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng bị xử phạt nặng nhất.

Lý do xử phạt do sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nano Calci Extra (số lô 01.04.24. NSX 03.04.24; HSD 02.04.27); Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 13573/2019/ĐKSP ngày 16/12/2019 và Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cancivita D3-GT (LSX 01.02.25. NSX 12.02.25; HSD 11.02.28 và Lô 01.06.23, NSX 02.06.23, HSD 01.06.26); Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 2375/2019/ĐKSP ngày 12/3/2019 vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm.

Sản phẩm vi phạm trên do Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng, địa chỉ: Số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên sản xuất.

Bộ Y tế vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm liên quan đến TPCN. Ảnh: MTM/lifestyle.znews.vn.

Bộ Y tế vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm liên quan đến TPCN. Ảnh: MTM/lifestyle.znews.vn.

Công ty công bố sản phẩm là Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng và Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận, địa chỉ phố Hồ (lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là phố Hồ (lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh công bố.

Với sai phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt hành chính số tiền 170 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (số 2375/2019/ĐKSP ngày 12/3/2019) 11 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT. Buộc Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng phối hợp với Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận (đơn vị công bố sản phẩm) thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT.

Cancivita D3-GT bị thu hồi do không đúng thành phần công bố/Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

Cancivita D3-GT bị thu hồi do không đúng thành phần công bố/Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH Dược phẩm & Thực phẩm chức năng Hương Hoàng do công ty này sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không đúng nội dung công bố đã được cấp phép.

Theo quyết định, doanh nghiệp này bị xử phạt 5 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm không đúng với nội dung công bố đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT, LSX 01.02.25. NSX 12.02.25; HSD 11.02.28 và số lô 01.06.23 NSX 02.06.23 HSD 01.06.26 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng là đơn vị sản xuất đã đưa thêm một số thành phần (Dầu cọ, Lecithin, Nipagin, Nipasol, Ethyl Vanilin, Titan dioxyd, Tatrazine lake, Tatrazine) vào 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT nêu trên. Đơn vị công bố sản phẩm là Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố giám sát, thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên trên địa bàn, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

#Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng #bị xử phạt 170 triệu đồng #vi phạm an toàn thực phẩm #Cục An toàn thực phẩm #Hương Hoàng #bảo vệ sức khỏe

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vi phạm an toàn thực phẩm, Công ty TNHH My Candy Việt Nam bị phạt hơn 1,3 tỷ

Công ty TNHH My Candy Việt Nam bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng, tiêu hủy hàng triệu sản phẩm do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất kẹo, thạch.

Mới đây, trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam (địa chỉ: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả kiểm tra phát hiện, Chi nhánh Công ty đang thực hiện sản xuất thực phẩm là kẹo, thạch các loại. Đại diện Chi nhánh không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc xuất xứ (hóa đơn, chứng từ, hồ sơ công bố…) của nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được sử dụng để sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sản xuất dầu ăn giả GoldWin Cooking Oil, GoldWin Việt Nam sẽ bị xử lý sao?

Luật sư Nguyễn Trọng Hòa cho biết, hành vi sản xuất, phân phối dầu ăn giả, kém chất lượng GoldWin Cooking Oil là sai phạm nghiêm trọng cần xử lý mạnh tay.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hành vi sản xuất và phân phối dầu ăn giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các sản phẩm này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường. Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo trên toàn quốc, đồng thời yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt 2 công ty chuyên kinh doanh phụ gia thực phẩm

Ngày 10/7, Cục An toàn thực phẩm công khai danh sách xử phạt 2 công ty chuyên sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm do vi phạm về ghi nhãn, quảng cáo sai phép.

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Kiến (địa chỉ tại 725/3 Trường Chinh, TP HCM) bị phạt 4 triệu đồng do ghi nhãn không đúng quy định đối với 2 lô phụ gia thực phẩm hương bơ và hương cà phê. Ngoài số tiền phạt, doanh nghiệp buộc phải thu hồi, tiêu hủy nhãn vi phạm và nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm đã tiêu thụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới