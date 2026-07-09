Tây Ninh: Giải pháp nâng cao tính minh bạch trong đấu thầu xây lắp tại xã An Lục Long [Kỳ 5]

Các chuyên gia đấu thầu và luật sư hiến kế nhằm tăng cường hoạt động hậu kiểm, đảm bảo tính sòng phẳng, cạnh tranh lành mạnh cho dòng vốn đầu tư công tại các địa phương cấp xã dưới mô hình quản lý hành chính mới.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, qua chuỗi bài phân tích thực tiễn công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long (tỉnh Tây Ninh), bài toán về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công đang bộc lộ nhiều góc khuất cần được hoàn thiện.

Những số liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không chỉ là căn cứ để đánh giá một đơn vị cụ thể, mà còn là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác quản lý vốn ngân sách trên diện rộng.

Nhận diện những điểm nghẽn từ thực tiễn cơ sở

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, với tổng nguồn vốn lên tới hơn 73,4 tỷ đồng được đưa ra đấu thầu qua 59 hoạt động, việc tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước tại xã An Lục Long chỉ đạt mức tiết kiệm trung bình 1,16% là một con số rất đáng suy ngẫm. Sự xuất hiện của các gói thầu thi công xây dựng quy mô lớn, từ 8,5 tỷ đồng đến hơn 17 tỷ đồng, nhưng kết quả luôn ghi nhận các nhà thầu trúng thầu với mức giá bám sát sạt giá dự toán là một thực trạng cần được nhìn nhận thấu đáo, khách quan.

Không chỉ dừng lại ở chỉ số hiệu quả kinh tế chưa cao, hồ sơ các dự án trọng điểm như Trường THCS An Lục Long, Trường THCS Long Trì, Mở rộng đường liên xã 30/4 còn cho thấy sự lặp lại thường xuyên của một nhóm các nhà thầu tư vấn. Việc các đơn vị như Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Sơn Lâm và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng L.A Phước Sanh luân phiên hoán đổi các vai trò từ lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ cho đến giám sát thi công với tỷ lệ trúng thầu 100% đã vô hình trung tạo ra một hiện tượng lặp lại nhà thầu quen thuộc.

Dù pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng gói thầu mà một doanh nghiệp được phép trúng, nhưng việc để nhóm các nhà thầu tư vấn quen mặt này liên tục bao quát vòng đời dự án sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm tính độc lập, khách quan trong công tác giám sát chéo. Hệ quả là các bộ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có thể chưa thực sự mở rộng tối đa cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng các gói thầu "khủng" nhưng vắng bóng sự cạnh tranh khốc liệt về giá, làm giảm đi giá trị cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Siết chặt khâu lập hồ sơ và chuẩn hóa tiêu chí

Phân tích về giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn này nhằm làm trong sạch môi trường mua sắm công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, để khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, giải pháp căn cơ nhất là phải siết chặt khâu lập hồ sơ mời thầu và tăng cường rà soát chuyên sâu.

"Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, hành lang pháp lý nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa các tiêu chí kỹ thuật, nhân sự bất hợp lý nhằm hạn chế nhà thầu. Để triệt tiêu tình trạng này, các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cấp tỉnh cần ban hành và giám sát việc áp dụng các bộ tiêu chí E-HSMT chuẩn mẫu. Việc áp dụng tiêu chuẩn hóa sẽ giúp loại bỏ những rào cản kỹ thuật mang tính địa phương cục bộ, tạo luồng gió mới khích lệ các nhà thầu ngoại tỉnh tham gia", Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Từ những con số thực tế tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long, các chuyên gia pháp lý cũng đề xuất cơ quan thanh tra, kiểm toán cần vào cuộc đối chiếu chéo các hồ sơ dự thầu. Cần làm rõ nguyên nhân sâu xa vì sao các gói thầu hàng chục tỷ đồng lại có sức hút quá kém đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc, hoặc chỉ có một vài đơn vị quen mặt tham gia và trúng thầu. Chỉ khi pháp luật được thượng tôn, những vi phạm hoặc sự lỏng lẻo trong khâu "gác cổng" bị chấn chỉnh nghiêm minh, tính sòng phẳng trong đấu thầu mới được thiết lập lại một cách vững chắc.

Đề cao trách nhiệm giải trình và khích lệ tính hiệu quả

Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh đến việc gắn liền trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp cơ sở. Đối với các đơn vị trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước tại xã, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là mệnh lệnh không thể chối từ nhằm bảo vệ nguồn vốn công.

Để nâng cao chất lượng đấu thầu, vị chuyên gia hiến kế các chủ đầu tư cần chủ động mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận cho cộng đồng doanh nghiệp uy tín. Chẳng hạn, đối với các gói thầu quy mô lớn, chủ đầu tư có thể khuyến khích mô hình liên danh nhà thầu để tăng sức mạnh tài chính và kinh nghiệm thực chiến, từ đó nâng cao tính cạnh tranh về giá.

"Mặt khác, công tác quản lý nhà nước không chỉ có thanh tra, xử phạt mà còn phải có cơ chế biểu dương, khích lệ. Đối với các chủ đầu tư, tổ chuyên gia xét thầu thực hiện tốt quy định pháp luật, tổ chức được các gói thầu có từ 2 nhà thầu độc lập cạnh tranh trở lên và đem lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức tốt, cơ quan chức năng cần ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Việc chắt chiu từng đồng vốn đầu tư công bằng môi trường cạnh tranh lành mạnh không chỉ giúp địa phương có thêm nguồn lực để tái đầu tư mở rộng hạ tầng, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự minh bạch của nền hành chính", chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

CÔNG VĂN 5557 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, THANH QUYẾT TOÁN DÒNG VỐN MUA SẮM CÔNG Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công, mua sắm công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và không thất thoát, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT về việc tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu. Đây là cơ sở pháp lý mang tính chốt chặn quan trọng để kiểm soát toàn bộ vòng đời của một dự án, từ khâu lựa chọn nhà thầu cho đến khâu nghiệm thu, thanh quyết toán cuối cùng. Tinh thần của Công văn 5557 yêu cầu các cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân các cấp và đặc biệt là người đứng đầu Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thẩm định giá, phê duyệt dự toán và giám sát sát sao việc thực hiện hợp đồng. Văn bản này đặc biệt lưu ý các cơ quan chức năng phải thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị lớn nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quá thấp. Đồng thời, phải đưa vào tầm ngắm giám sát đặc biệt các dự án xuất hiện tình trạng một nhóm nhà thầu quen mặt liên tục tham gia và luân phiên trúng thầu tại cùng một địa phương cấp cơ sở. Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Công văn 5557 cũng chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm soát chi ngân sách. Quá trình thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án bắt buộc phải được đối chiếu kỹ lưỡng với hồ sơ dự thầu (E-HSDT), hợp đồng kinh tế đã ký kết và biên bản nghiệm thu khối lượng thi công thực tế tại công trường. Mọi dấu hiệu gian lận về tài chính, nâng khống giá trị vật tư, hoặc hành vi tự ý thay đổi nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị so với cam kết ban đầu trong E-HSDT mà không được sự chấp thuận hợp lệ bằng văn bản của Chủ đầu tư đều bị từ chối thanh toán. Bên cạnh các cơ chế giám sát tài chính, hệ thống pháp luật hiện hành cũng thiết lập các chế tài xử lý vô cùng nghiêm khắc nhằm bảo vệ tính tôn nghiêm của pháp luật đầu tư công. Các tổ chức, cá nhân có hành vi thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng minh bạch, cố tình lập hồ sơ đưa tiêu chí không phù hợp hoặc thiếu trách nhiệm gây thất thoát nguồn lực quốc gia sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc từ 1 năm đến 5 năm. Nghiêm trọng hơn, trong trường hợp vi phạm có tính chất hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế hoặc làm sai lệch hoàn toàn kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan thanh tra sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự. Việc nắm vững và tuân thủ tuyệt đối các quy định của Bộ Tài chính, Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP chính là "tấm khiên" pháp lý vững chắc nhất để các Chủ đầu tư cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

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