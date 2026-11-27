Giữa cuộc Nội chiến Mỹ khốc liệt, một cỗ máy sắt kỳ dị đã lặng lẽ lặn xuống biển, mở ra chương mới trong lịch sử chiến tranh dưới nước.

Tàu ngầm H. L. Hunley được chế tạo năm 1863 theo sáng kiến của Horace Lawson Hunley, một doanh nhân người New Orleans ủng hộ Liên minh miền Nam (Confederacy). Trong bối cảnh hải quân Liên bang miền Bắc phong tỏa các cảng biển miền Nam, loại vũ khí này được kỳ vọng có thể bí mật tiếp cận và tiêu diệt những chiến hạm đối phương mà không cần đối đầu trực diện.

Dài khoảng 12 m, Hunley có thân hình thuôn dài bằng sắt, với không gian bên trong chật hẹp đến mức tám thành viên thủy thủ đoàn phải ngồi thành một hàng. Con tàu không sử dụng động cơ hơi nước hay điện mà được vận hành hoàn toàn bằng sức người. Bảy thủy thủ thay phiên quay một trục tay quay nối với chân vịt, trong khi người thứ tám đảm nhiệm việc điều khiển. Vũ khí chính của nó là một quả mìn chứa thuốc súng gắn vào đầu một thanh kim loại dài.

Ảnh: history.navy.mil

Trước khi lập chiến công, Hunley từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm. Ngày 15/10/1863, con tàu chìm trong một chuyến lặn tại cảng Charleston, khiến chính Horace Hunley cùng bảy thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, nó được trục vớt, sửa chữa và tiếp tục được đưa vào hoạt động.

Đêm 17/2/1864, Hunley bí mật tiếp cận chiến hạm USS Housatonic của Liên bang miền Bắc đang làm nhiệm vụ phong tỏa ngoài khơi Charleston, bang South Carolina. Quả mìn gắn ở đầu thanh kim loại được kích nổ bên dưới thân tàu, khiến chiến hạm đối phương nhanh chóng chìm xuống biển. Đây được ghi nhận là lần đầu tiên trong lịch sử một tàu ngầm đánh chìm thành công chiến hạm đối phương trong chiến tranh.

Nhưng chiến thắng ấy cũng là chuyến đi cuối cùng của Hunley. Con tàu biến mất cùng toàn bộ tám thành viên thủy thủ đoàn, không thể trở về căn cứ. Nguyên nhân vụ chìm vẫn còn gây tranh luận.

Mãi đến năm 1995, xác tàu mới được tìm thấy sau hơn 130 năm nằm dưới đáy biển. Ngày 8/8/2000, Hunley được trục vớt trong một chiến dịch khảo cổ dưới nước quy mô lớn. Ngày nay, con tàu được bảo tồn tại Trung tâm Bảo tồn Warren Lasch ở Charleston, trở thành một trong những di tích quan trọng đánh dấu buổi đầu của chiến tranh tàu ngầm hiện đại.