Các đợt hồ băng tan thoát nước đột ngột tạo ra dòng lũ lớn dưới lớp băng, làm giảm áp lực nước tại đáy sông khiến một sông băng ở Tây Nam Greenland giảm tốc.

Khi nhiệt độ tăng, nước băng tan có thể tích tụ thành hồ trên bề mặt hoặc sát rìa các sông băng. Một số hồ bất ngờ thoát nước qua các khe nứt, đường dẫn hoặc hệ thống thoát nước dưới băng, tạo thành hiện tượng lũ hồ băng (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF).

Những trận lũ này thường được xem là nguy cơ đối với khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, nghiên cứu công bố ngày 24/11/2026 trên Nature Communications cho thấy chúng còn có thể làm thay đổi động lực học của sông băng, thậm chí khiến băng di chuyển chậm lại trong nhiều năm.

Sông băng Isortuarsuup Sermia ở Tây Nam Greenland được nhóm nghiên cứu theo dõi trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Nature/Daniel N. Goldberg

Công trình do Yefan Wang, Peter Nienow, Jaime Otero và Daniel N. Goldberg thực hiện, tập trung vào sông băng Isortuarsuup Sermia ở Tây Nam Greenland. Nhóm sử dụng dữ liệu quan sát kéo dài nhiều thập kỷ để theo dõi tốc độ dịch chuyển của băng và những đợt hồ băng thoát nước quy mô lớn.

Kết quả cho thấy chuyển động của sông băng có một mô hình lặp lại giống hình răng cưa: băng tăng tốc trong nhiều năm, sau đó đột ngột giảm tốc khi một hồ băng thoát nước với lưu lượng lớn.

Một trận lũ làm thay đổi tốc độ dòng băng

Sự kiện năm 2022 là ví dụ rõ nhất. Trước khi hồ thoát nước, tốc độ di chuyển của băng gần đầu sông băng ở mức khoảng 200 m mỗi năm. Trong thời gian ngắn, tốc độ tăng lên khoảng 1.000 m mỗi năm, sau đó giảm xuống còn khoảng 50 m mỗi năm trong những năm tiếp theo.

Nhóm ước tính lưu lượng thoát nước trung bình trong sự kiện năm 2022 đạt khoảng 17.000 m³/giây. Dòng nước mạnh đã khoét một kênh thoát nước dưới băng rộng khoảng 1,5 km.

Nước băng tan tích tụ thành hồ trên bề mặt, sau đó có thể thoát xuống dưới lớp băng qua các khe nứt và tạo ra dòng lũ lớn. Ảnh: Nature/NNC

Khi nước tan tích tụ dưới đáy sông băng, áp lực nước có thể nâng băng lên khỏi nền đá, làm giảm ma sát và giúp băng trượt nhanh hơn. Tuy nhiên, một đợt thoát nước lớn có thể mở rộng các đường dẫn dưới băng, giúp nước thoát ra nhanh và làm giảm áp lực nước tại mặt tiếp xúc giữa băng với nền đá.

Khi áp lực nước giảm, lực ma sát giữa đáy băng và nền đá tăng lên, khiến sông băng khó trượt hơn. Đây là cơ chế được nhóm nghiên cứu dùng để giải thích sự giảm tốc kéo dài sau những đợt thoát nước quy mô lớn.

Một cơ chế phản hồi cần được tính đến

Phát hiện cho thấy mối quan hệ giữa nước tan và tốc độ sông băng phức tạp hơn cách hiểu đơn giản rằng nước luôn làm băng trượt nhanh hơn. Tác động phụ thuộc vào lượng nước, áp lực dưới băng và khả năng thoát nước của hệ thống kênh bên dưới.

Dòng lũ năm 2022 khoét một kênh dưới băng rộng khoảng 1,5 km, làm giảm áp lực nước ở đáy và tăng ma sát giữa băng với nền đá. Ảnh: Nature/NNC

Điều này có ý nghĩa đối với việc dự báo tốc độ mất băng ở Greenland. Nếu chỉ dựa vào nhiệt độ không khí hoặc lượng nước tan trên bề mặt, các mô hình có thể chưa mô tả đầy đủ những thay đổi thủy lực diễn ra bên dưới sông băng.

Tuy nhiên, hiệu ứng làm chậm không đồng nghĩa băng Greenland đang được bảo vệ trước biến đổi khí hậu. Đây là cơ chế phản hồi cục bộ, có thể điều chỉnh tốc độ dòng băng tại một số khu vực và trong những khoảng thời gian nhất định. Greenland tiếp tục mất băng trên quy mô lớn khi nhiệt độ tăng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần đưa những đợt hồ băng thoát nước quy mô lớn vào mô hình động lực học băng, đặc biệt khi hiện tượng này có thể xuất hiện thường xuyên hơn trong điều kiện khí hậu ấm lên.