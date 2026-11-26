Những ngôi mộ cổ tại Quý Châu lưu giữ tập tục mai táng đặc biệt, cùng nhiều hiện vật đồng và sắt giúp giải mã đời sống cư dân Tây Nam Trung Quốc thời cổ đại.

Thành cổ hơn 2.000 năm xuất hiện tại cao nguyên Quý Châu

Một phát hiện khảo cổ đáng chú ý tại huyện Hách Chương, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về quá trình mở rộng ảnh hưởng của nhà Hán đến khu vực Tây Nam Trung Quốc thời cổ đại. Tại di chỉ Khả Lạc, các chuyên gia đã phát hiện dấu tích một đô thị được cho là huyện Hán Dương, từng tồn tại trong thời kỳ nhà Hán.

Phát hiện này được công bố sau đợt khai quật tiến hành từ năm 2024 tại khu vực kho lương thực thuộc di chỉ Khả Lạc. Những dấu tích quan trọng được tìm thấy gồm tường thành đất nện, giếng nước, hố tro, nền móng công trình kiến trúc, cùng nhiều vật liệu xây dựng và di vật bằng tre gỗ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện đồng thời của tường thành, công trình kiến trúc và các hiện vật mang đặc trưng thời Hán cho thấy nơi đây không đơn thuần là một khu dân cư nhỏ, mà có thể từng là một trung tâm hành chính và quân sự có tổ chức.

Phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa bởi Quý Châu thời cổ đại từng là địa bàn của vương quốc Dạ Lang, một thế lực được nhắc đến trong nhiều thư tịch Trung Quốc. Việc tìm thấy dấu tích một huyện thành nhà Hán ngay trên vùng đất này cung cấp thêm bằng chứng về quá trình thiết lập bộ máy quản lý của triều đình Trung Nguyên tại khu vực Tây Nam.

Đoàn chuyên gia khảo sát khu vực có dấu tích kiến trúc cổ, phát hiện tường thành đất nện và nền móng công trình. Ảnh: Tài khoản WeChat chính thức của Cơ quan Khảo cổ Quý Châu / Viện Nghiên cứu Văn vật và Khảo cổ học tỉnh Quý Châu.

Di chỉ Khả Lạc và những tập tục mai táng kỳ lạ

Di chỉ Khả Lạc được phát hiện từ năm 1958 và trải qua nhiều đợt khảo sát, khai quật. Đây là một địa điểm khảo cổ quan trọng giúp nghiên cứu văn hóa Dạ Lang cũng như sự giao lưu giữa các cộng đồng cư dân Tây Nam Trung Quốc trong thời kỳ Chiến Quốc và Tần - Hán.

Theo thống kê, đến năm 2024, các nhà khảo cổ đã khai quật khoảng 370 ngôi mộ tại khu di chỉ, thu thập hơn 3.000 hiện vật. Một trong những đặc điểm gây chú ý nhất là tục mai táng được gọi là táng trùm đầu. Người chết được đặt những chiếc nồi đồng lên phần đầu, một số trường hợp còn có vật dụng tương tự phủ lên chân. Đây là hình thức mai táng khá khác biệt so với nhiều khu vực thuộc Trung Nguyên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tập tục này có thể phản ánh tín ngưỡng, quan niệm về cái chết và đặc trưng văn hóa của cư dân Dạ Lang cổ đại.

Bên cạnh đó, những hiện vật được khai quật còn cho thấy trình độ luyện kim tương đối phát triển. Bộ sưu tập bao gồm nồi đồng có hoa văn dây bện, nồi đồng hình trống, trống đồng, chậu đồng, cuốc đồng và nhiều loại vũ khí.

Đặc biệt, các chuyên gia tìm thấy kiếm sắt có chuôi đồng trang trí hoa văn mây cuộn và những thanh kiếm đồng ngắn. Những hiện vật này phản ánh giai đoạn cư dân địa phương sử dụng song song công cụ bằng đồng và sắt, đồng thời cho thấy hoạt động quân sự và sản xuất nông nghiệp đã có những bước phát triển nhất định.

Cuộc khai quật năm 2024 hé lộ dấu tích huyện thành Hán Dương

Năm 2024, các nhà khảo cổ tiếp tục triển khai khai quật tại khu vực kho lương thực thuộc di chỉ Khả Lạc. Đây là địa điểm từng được khảo sát trước đó nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Theo thông tin về hội nghị tham vấn chuyên gia khảo cổ được công bố tháng 6/2025, khu vực này đã xuất hiện những dấu tích quan trọng gồm tường thành đất nện, nền móng kiến trúc quy mô lớn và các hiện vật có minh văn liên quan đến Hán Dương. Những phát hiện này được đánh giá là bước tiến đáng kể so với các đợt khảo sát trước.

Đặc biệt, các chuyên gia chú ý đến những viên ngói có dòng chữ liên quan đến địa danh Hán Dương. Đây là căn cứ quan trọng để xác định chức năng và niên đại của khu di tích.

Qua đối chiếu với thư tịch cổ, nhóm nghiên cứu bước đầu nhận định nơi đây có thể là trung tâm huyện Hán Dương hoặc cơ quan của Hán Dương Đô úy thuộc quận Kiền Vi.

Theo sử liệu, sau khi nhà Hán mở rộng quan hệ và ảnh hưởng đến khu vực Dạ Lang vào thế kỷ II trước Công nguyên, triều đình từng thiết lập các đơn vị hành chính và quân sự nhằm quản lý vùng đất mới. Hán Dương được cho là một trong những địa điểm có vai trò quan trọng trong hệ thống này.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác phạm vi thành cổ, vị trí cổng thành, hệ thống đường sá và cách bố trí công trình bên trong vẫn cần tiếp tục nghiên cứu. Các chuyên gia cũng đề xuất mở rộng khai quật để làm rõ mối liên hệ giữa khu thành và những khu mộ cổ xung quanh.

Con đường Ngũ Xích Đạo và vị trí chiến lược của thành Hán Dương

Một vấn đề đáng chú ý là vì sao nhà Hán lại lựa chọn khu vực miền núi Hách Chương để xây dựng một trung tâm hành chính và quân sự? Câu trả lời có thể nằm ở vị trí của nơi này trên mạng lưới giao thông cổ đại nối liền lưu vực Tứ Xuyên với Vân Nam và xa hơn là khu vực Myanmar ngày nay.

Trong lịch sử, tuyến đường Ngũ Xích Đạo được xem là một tuyến giao thông quan trọng kết nối vùng đất cổ Thục với khu vực Tây Nam. Tuyến đường này đi qua những địa bàn thuộc Quý Châu và Vân Nam, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi hàng hóa, di chuyển dân cư và giao lưu văn hóa.

Vì vậy, việc thiết lập một trung tâm quân sự tại khu vực Hách Chương có thể giúp nhà Hán kiểm soát các tuyến giao thông quan trọng, đồng thời củng cố ảnh hưởng đối với những cộng đồng cư dân bản địa.

Phát hiện thành cổ Hán Dương vì thế không chỉ giúp xác định thêm một địa điểm hành chính thời Hán, mà còn cung cấp tư liệu để nghiên cứu quá trình mở rộng lãnh thổ, quản lý biên địa và giao lưu giữa văn hóa Trung Nguyên với các cộng đồng Tây Nam Trung Quốc.