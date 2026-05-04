Tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm trên biển

Đang hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm, 2 ngư dân may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Ngày 4/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, một tàu cá nhỏ bị chìm khi đang khai thác trên biển, rất may 2 ngư dân đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá QT-22097-TS của ông Võ Xuân Hoài (SN 1977, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt) đang khai thác hải sản trên biển cách cảng Mỹ Thủy 0,5 hải lý thì bị dông lốc đánh chìm.

Tàu cá QT-22097-TS bị dông lốc đánh chìm trên biển. Ảnh: Hoài Nam

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 2 thuyền viên, gồm: ông Hoài và ông Nguyễn Văn Tha (SN 1969).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hải An đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương, thông báo cho các tổ tự quản, tàu thuyền hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị sẵn sàng ứng cứu.

Đến khoảng 7h cùng ngày, hai thuyền viên đã tự bơi được vào bờ, sức khỏe ổn định.

Hiện, lực lượng biên phòng phối hợp cùng người dân địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình thu gom tài sản bị trôi dạt, đồng thời xây dựng phương án trục vớt tàu bị chìm.