Tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm trên biển

Đang hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm, 2 ngư dân may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 4/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, một tàu cá nhỏ bị chìm khi đang khai thác trên biển, rất may 2 ngư dân đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá QT-22097-TS của ông Võ Xuân Hoài (SN 1977, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt) đang khai thác hải sản trên biển cách cảng Mỹ Thủy 0,5 hải lý thì bị dông lốc đánh chìm.

Tàu cá QT-22097-TS bị dông lốc đánh chìm trên biển. Ảnh: Hoài Nam

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 2 thuyền viên, gồm: ông Hoài và ông Nguyễn Văn Tha (SN 1969).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hải An đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương, thông báo cho các tổ tự quản, tàu thuyền hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị sẵn sàng ứng cứu.

Đến khoảng 7h cùng ngày, hai thuyền viên đã tự bơi được vào bờ, sức khỏe ổn định.

Hiện, lực lượng biên phòng phối hợp cùng người dân địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình thu gom tài sản bị trôi dạt, đồng thời xây dựng phương án trục vớt tàu bị chìm.

Lật tàu cá ở Quảng Trị, một ngư dân tử vong

Trong quá trình ra khơi, tàu cá của ngư dân Quảng Trị không may bị lật, khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong.

Ngày 4/3, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu cá, khiến 1 ngư dân tử vong tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

Trước đó, vào khoảng 6h18 ngày 4/3, tàu cá mang số hiệu QB 11288 - TS gồm có 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng (52 tuổi, ở tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, xuất bến tại Trạm biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản.

Cứu sống ngư dân bị chìm thúng tại vùng biển Dung Quất

Trong lúc đánh cá, sóng to làm lật thúng chai khiến ngư dân trôi dạt trên biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 11/1, tàu PTSC 03 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi đã kịp thời phát hiện và cứu hộ thành công một ngư dân đang trôi dạt trên biển sau khi thuyền thúng bị sóng lớn đánh chìm.

Ngư dân bị chìm thúng được phát hiện, cứu vớt trong sáng ngày 11/1.
Tàu cá bị chìm sau va chạm, 3 thuyền viên được kịp thời cứu nạn

Sau khi tàu bị chìm, 3 thuyền viên bám vào một số dụng cụ còn đang nổi trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm đã khẩn trương tiếp cận đưa 3 nạn nhân lên xuồng.

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên trên tàu cá QN 3324 TS bị chìm đắm hoàn toàn trên khu vực kênh Cái Tráp, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu vớt 3 thuyền viên tàu cá bị nạn.
