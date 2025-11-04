Hà Nội

Doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng QG VN đi đầu trong hoạt động an sinh xã hội

Hoạt động hỗ trợ trị giá gần 20 tỷ đồng đến nhân dân các tỉnh miền Trung bị mưa lũ thể hiện “nghĩa tình đong đầy” của người lao động Petrovietnam.

Trần Thị Sánh

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Nghĩa tình Petrovietnam kịp thời đến với nhân dân bị khó khăn

Những ngày đầu tháng 11/2025 này, khi mưa ở miền Trung vừa tạm ngớt, nước lũ vừa rút, những chuyến xe cứu trợ đong đầy nghĩa tình của người lao động Petrovietnam đã lên đường. Những chuyến xe mang theo lương thực, nước sạch đóng chai, quà tặng… có mặt tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước, hàng nghìn phần quà được chuyển đến tận tay người dân ở một thời điểm cần kíp nhất - thời điểm lũ vừa rút.

a4-1.jpg
Đoàn công tác của Petrovietnam trao quà cho bà con phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Phía sau những chuyến xe được xuất phát ngay trong mưa lũ là câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, về nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Vào thời điểm này, ngày 01/11/2025 (thứ bảy vừa qua), toàn thể người lao động Petrovietnam đã tình nguyện làm thêm vào ngày nghỉ để dành kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng, thông qua cơ quan Mặt trận Tổ quốc địa phương, Petrovietnam đã trao ủng hộ 8 tỷ đồng, 10 tấn gạo và 2.000 thùng nước sạch đóng chai do PVOil, đơn vị thành viên của Petrovietnam sản xuất, tới nhân dân hai tỉnh, thành phố (Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước; Quảng Ngãi tiếp nhận 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước).

Petrovietnam sẽ tiếp tục triển khai ngay ủng hộ tới nhân dân hai tỉnh Huế và Quảng Trị, trong đó ủng hộ Huê 5 tỷ đồng và 5 tấn gạo, 1.000 thùng nước đóng chai; ủng hộ Quảng Trị 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đóng chai). Đoàn công tác của Petrovietnam cũng đã trực tiếp đến động viên, trao quà và tiền tới hàng chục bà con nhân dân cũng như người lao động Tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại tại các vùng bị mưa lũ đi qua.

Hoạt động hỗ trợ trị giá gần 20 tỷ đồng kịp thời trong những ngày qua với nhân dân các tỉnh miền Trung bị mưa lũ thể hiện tinh thần “đi sớm, đến kịp” phù hợp với giá trị văn hóa “nghĩa tình đong đầy” của người lao động Petrovietnam, thể hiện trách nhiệm của Petrovietnam với xã hội, với cộng đồng nhất là những lúc khó khăn, thiên tai bão lũ.

Chia sẻ với những bà con bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết: "Trong mọi hoàn cảnh, Petrovietnam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi coi việc hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể Petrovietnam với đất nước.

Việc ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiên tai được triển khai ngay lập tức nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh đó, hàng loạt đơn vị thành viên và người lao động Petrovietnam tại miền Trung như BSR, PVOil,… đã tỏa đi các địa phương, các xã, thôn bị ngập lụt để chia sẻ những thực phẩm, đồ dùng, nước uống và kinh phí để trực tiếp hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn...

pvn2.jpg
Tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Petrovietnam đã trao ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền 100 tỷ đồng.

Từ hành động khẩn trương đến cam kết nhân văn lâu dài

Nhiều năm qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong Tập đoàn luôn đồng hành với nhân dân cả nước trong các hoạt động ASXH, nhất là khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, ứng phó với Covid (riêng trong giai đoạn Covid, Petrovietnam đã ủng hộ hàng chục xe cứu thương, hàng trăm máy thở cho ngành y tế trị giá cả ngàn tỷ đồng), xây trường học, trạm y tế, ủng hộ Tết vì người nghèo,… với tổng số tiền trong giai đoạn 5 năm gần đây lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Tối qua, tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn Tập đoàn khẳng định dành 100 tỷ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2025, trong đó đã triển khai hỗ trợ 70 tỷ tới các địa phương bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai trong những tháng gần đầy như đợt bão số 10 tại các tỉnh Bắc Trung bộ hay bão số 11 tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng trong tối ngày 3/11.

Trong chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, Petrovietnam đã trao ủng hộ 10 tỷ đồng gửi tới chính quyền và nhân dân thủ đô để chính quyền và nhân dân Hà Nội có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Petrovietnam dành gần 1.000 tỷ đồng để ủng hộ cho các chương trình an sinh trong cả nước như giáo dục, y tế, nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, vì người nghèo cả nước.

Những con số này phản ánh rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và tình cảm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp quốc gia, dân tộc trong phát triển kinh tế gắn với mục tiêu bền vững và nhân văn.

Hành động của Petrovietnam là minh chứng rõ ràng cho hành động lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp dân tộc biết hành động vì đồng bào, vì cuộc sống, vì tương lai bền vững của đất nước.

