Phẫu thuật thành công tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài gần 10 giờ, tái tạo gần toàn bộ lưỡi cho một bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn. Ca bệnh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm trong điều trị ung thư khoang miệng, nhất là đối với các tổn thương vùng lưỡi.

Bệnh nhân là chị T.T.V. (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa), nhập viện trong tình trạng có khối sùi loét lớn ở rìa lưỡi phải. Theo bệnh sử, tổn thương đã xuất hiện khoảng 2 năm nhưng người bệnh chủ quan không đi khám do cho rằng các vết loét trong lưỡi là biểu hiện thông thường. Qua thăm khám lâm sàng, sinh thiết tổn thương và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bệnh nhân được xác định mắc carcinoma tế bào gai hông lưỡi phải, giai đoạn cT4N0M0; khối u lớn, xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan sang bên đối diện.

Trước tình trạng tổn thương lan rộng, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt gần toàn bộ lưỡi kết hợp nạo vét hạch hai bên cổ nhằm loại bỏ triệt để tế bào ung thư. Sau khi xác nhận diện cắt âm tính, ê-kíp tiếp tục thực hiện vi phẫu tạo hình lưỡi bằng vạt đùi trước ngoài (ALT). Đây là kỹ thuật hiện đại cho phép tái tạo cấu trúc giải phẫu với độ tương thích sinh học cao, góp phần cải thiện chức năng ăn uống và sinh hoạt cho người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao trong quá trình bóc tách và nối các mạch máu nhỏ dưới kính hiển vi.

E-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt gần toàn bộ lưỡi kết hợp nạo vét hạch hai bên cổ nhằm loại bỏ triệt để tế bào ung thư cho bệnh nhân. Ảnh BV

Thiếu tá, BSNT Nguyễn Văn Dân – Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm Mặt, bác sĩ trực tiếp điều trị, cho biết: “Sau khi cắt bỏ khối u, vấn đề then chốt là xử trí tổn khuyết lớn vùng lưỡi. Với các tổn thương nhỏ, có thể sử dụng vạt tại chỗ hoặc vạt lân cận. Tuy nhiên trong trường hợp này, khuyết hổng sau cắt rộng gần toàn bộ lưỡi có kích thước rất lớn, các vạt lân cận không đủ để đáp ứng yêu cầu tạo hình. Vì vậy, phương án tối ưu là sử dụng vạt tự do từ xa, cụ thể là vạt đùi trước ngoài (ALT)”.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, vạt ghép hồng hào, ít phù nề, các vết mổ vùng cổ và đùi lành thương tốt. Chức năng vận động lưỡi cải thiện rõ, thuận lợi cho quá trình tập ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Từ thực tế ca bệnh này cho thấy, ung thư khoang miệng đang là một trong những loại ung thư phổ biến vùng đầu – cổ, xếp thứ ba sau ung thư vòm họng và ung thư thanh quản. Bệnh thường khởi phát âm thầm, với các triệu chứng ban đầu không rõ ràng như loét miệng kéo dài, khó nhai, khó nuốt, đau họng nhẹ, thay đổi giọng nói hoặc cảm giác tê vùng lưỡi.

Thiếu tá, BSNT Nguyễn Văn Dân cũng khuyến cáo người dân không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường trong khoang miệng. Phát hiện sớm ung thư lưỡi có ý nghĩa quyết định, giúp giảm mức độ can thiệp phẫu thuật và nâng cao khả năng phục hồi chức năng. Đồng thời cần hạn chế các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá và uống rượu bia, những tác nhân làm gia tăng đáng kể nguy cơ ung thư khoang miệng.

Một số triệu chứng của ung thư miệng hầu bao gồm: Trên lưỡi, miệng xuất hiện các mảng màu đỏ hoặc xen kẽ trắng; Các vết loét miệng, vết thương không lành; Đau họng khi nuốt; Họng có cảm giác cộm, vướng; Đau lưỡi; Khàn giọng; Cử động hàm hoặc lưỡi gặp khó khăn; Cổ hoặc tai bị đau; Mất răng; Vùng miệng hầu bị sưng đau hơn 3 tuần không thuyên giảm; Trong miệng xuất hiện các khối bất thường; Miệng không còn vừa với răng giả như trước; Bị chảy máu lưỡi nhưng không rõ nguyên nhân (không phải do chấn thương); Cảm giác tê trong miệng; Ở giai đoạn bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể mệt mỏi, sút cân không rõ lý do...

