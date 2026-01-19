Sốt cao liên tục, trẻ 6 tháng tuổi nhiễn trùng tiểu nặng

Vừa qua, Khoa Thận niệu – Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 6 tháng tuổi (ngụ Gia Lai) trong tình trạng nghiêm trọng: nhiễm trùng tiểu nặng, sốt cao liên tục và đáp ứng kém với điều trị nội khoa.

Trước khi chuyển đến Nhi đồng 2, bé đã trải qua 2 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện địa phương bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn "cố thủ", tình trạng sốt vẫn còn, nước tiểu đục khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Đáng lưu ý, khai thác bệnh sử cho thấy bé từng có 2 đợt sốt và tiểu đục tương tự trước đó nhưng gia đình chủ quan tự mua thuốc uống tại nhà mà không đi khám.

Túi sa niệu quản - hình minh họa BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật hình ảnh học, các bác sĩ phát hiện bé có dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu là thận niệu quản đôi có túi sa niệu quản. Túi sa niệu quản này như một "túi chứa" làm cản trở dòng chảy của nước tiểu xuống bàng quang.

Sự tắc nghẽn này khiến nước tiểu bị ứ đọng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng tiểu dai dẳng và tái phát dù đã dùng kháng sinh tĩnh mạch kéo dài. Nếu không giải quyết sự tắc nghẽn này, thận của bé đứng trước nguy cơ suy giảm chức năng nghiêm trọng theo thời gian.

Sau khi điều trị ổn định tình trạng viêm nhiễm cấp tính, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi bàng quang xẻ túi sa niệu quản. Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS Lê Nguyễn Yên và ThS.BS Đinh Nguyễn Hoài Thanh trực tiếp thực hiện.

Ca phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng, không có đường mổ trên bụng, ống soi chuyên dụng kích thước nhỏ được đưa vào bàng quang qua đường niệu đạo tự nhiên của trẻ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành xẻ túi sa tại nhiều vị trí, giúp giải áp ngay lập tức sự tắc nghẽn, khơi thông dòng chảy nước tiểu. Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, hết sốt, nước tiểu trong và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Chia sẻ về phương pháp này, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: "Đối với các trường hợp thận đôi có túi sa niệu quản gây biến chứng nhiễm trùng, việc can thiệp ngoại khoa là cần thiết để giải quyết nguyên nhân gây bế tắc.

Phẫu thuật nội soi xẻ túi sa niệu quản là một lựa chọn tối ưu, ít xâm lấn, phù hợp với trẻ nhỏ. Mục tiêu chính là khơi thông dòng tiểu, từ đó giúp kiểm soát tình trạng nhiễm trùng hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tái phát cũng như bảo vệ chức năng thận lâu dài cho trẻ.

Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành khoảng 20 ca nội soi bàng quang xẻ nang niệu quản ở trẻ em. Những năm gần đây, nhờ có trang thiết bị mới và hiện đại, số ca phẫu thuật ngày một tăng lên”.