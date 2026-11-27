Phương pháp tổng hợp mới cho phép tạo vòng benzene 6 nhóm thế có kiểm soát giúp mở rộng không gian thiết kế phân tử cho nghiên cứu thuốc và vật liệu hữu cơ.

Benzene là một trong những cấu trúc vòng phổ biến nhất trong hóa học hữu cơ, xuất hiện trong nhiều loại thuốc, vật liệu và hợp chất công nghiệp. Phân tử benzene gồm sáu nguyên tử carbon tạo thành một vòng, mỗi nguyên tử có thể liên kết với một nhóm thế.

Việc thay thế một hoặc hai nguyên tử hydro bằng các nhóm chức khác tương đối phổ biến. Tuy nhiên, khi số nhóm thế tăng lên, đặc biệt tới sáu nhóm, việc kiểm soát chính xác vị trí của từng nhóm trở nên rất khó. Chỉ cần thay đổi vị trí một nhóm thế, tính chất hóa học và hoạt tính sinh học của phân tử có thể khác đáng kể.

Mô hình hóa học mô tả trạng thái trung gian có liên kết bốn tâm - bốn electron, góp phần giải thích khả năng kiểm soát vị trí nhóm thế. Ảnh: Beilstein j.Org. Chem

Nghiên cứu đăng trên Nature ngày 23/11/2026 giới thiệu phương pháp tổng hợp có thể giải quyết thách thức này. Công trình do Guillaume Mollaert, Hang-Fei Tu và các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Hóa học Catalonia (ICIQ), Tây Ban Nha, phối hợp với nhóm hóa học tính toán của Đại học Colorado State, Mỹ, thực hiện.

Thay vì bắt đầu từ vòng benzene rồi lần lượt gắn từng nhóm thế, nhóm nghiên cứu lựa chọn cách xây dựng vòng từ những phân tử nhỏ hơn đã mang sẵn các nhóm chức mong muốn. Nhờ đó, vị trí của các nhóm thế được mã hóa ngay từ nguyên liệu ban đầu.

Phản ứng tạo vòng dựa trên carbocation đặc biệt

Phương pháp sử dụng phản ứng benzannulation [3+3] giữa các cation cyclopropenium thơm và alen gắn nhóm trialkylsilyl. Hai thành phần này kết hợp để tạo thành vòng benzene, trong đó các nhóm thế được sắp xếp theo cấu trúc đã định trước.

Hai thành phần cyclopropenium và alen kết hợp trong phản ứng benzannulation, tạo vòng benzene với các nhóm thế đã được định vị từ nguyên liệu đầu. Ảnh: ECB/ICIQ

Điểm đặc biệt nằm ở một trạng thái trung gian phản ứng được gọi là carbocation phi cổ điển. Theo phân tích bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT), cấu trúc này có kiểu liên kết bốn tâm - bốn electron, khác với cách mô tả carbocation thông thường.

Sự hình thành và chuyển hóa chọn lọc của trạng thái trung gian giúp phản ứng tạo ra một đồng phân vị trí ưu tiên, thay vì hỗn hợp nhiều sản phẩm có vị trí nhóm thế khác nhau. Đây là cơ sở để nhóm nghiên cứu kiểm soát cấu trúc vòng benzene với độ chính xác cao.

Nhóm cho biết phương pháp có thể tạo ra các vòng benzene mang tới sáu nhóm thế khác nhau. Các nhóm thế có thể được lựa chọn đa dạng, giúp mở rộng đáng kể khả năng thiết kế phân tử so với những phương pháp tổng hợp hiện có.

Có thể tạo ra các biến thể phân tử thuốc

Để chứng minh tiềm năng, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các dẫn xuất mang năm hoặc sáu nhóm thế của sonidegib, thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy tiến triển tại chỗ và telmisartan, thuốc điều trị tăng huyết áp.

Các hợp chất này là những biến thể cấu trúc của thuốc đã biết, không phải thuốc mới đã được chứng minh hiệu quả điều trị. Việc tạo ra chúng giúp các nhà hóa học có thêm công cụ thay đổi vị trí và bản chất nhóm thế, từ đó khảo sát mối quan hệ giữa cấu trúc phân tử và hoạt tính sinh học.

Việc kiểm soát đồng thời cả 6 nhóm thay thế của Benzene giúp mở rộng không gian thiết kế phân tử cho nghiên cứu thuốc và vật liệu hữu cơ. Ảnh: ETS Pharma

Phương pháp cũng được sử dụng để tổng hợp các dẫn xuất triphenylene – nhóm hợp chất có tiềm năng ứng dụng trong tinh thể lỏng, điện tử hữu cơ, pin quang điện và đèn LED hữu cơ.

Một hướng phát triển khác là sử dụng alen có độ tinh khiết quang học cao để tạo ra các hợp chất biaryl đa thế giàu đồng phân quang học, mở thêm khả năng thiết kế phân tử có cấu hình không gian xác định.

Dù vậy, công trình hiện chứng minh năng lực tổng hợp và kiểm soát cấu trúc hóa học, chưa chứng minh các dẫn xuất thuốc tạo ra có hiệu quả hoặc độ an toàn cao hơn thuốc hiện hành. Việc đánh giá hoạt tính sinh học, độc tính và khả năng ứng dụng công nghiệp vẫn cần những nghiên cứu tiếp theo.

Giá trị của phát hiện nằm ở việc mở rộng không gian hóa học mà các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận. Khi có thể đặt sáu nhóm thế vào đúng vị trí mong muốn trên vòng benzene, quá trình thiết kế phân tử mới có thêm nhiều lựa chọn mà trước đây khó thực hiện bằng các phương pháp tổng hợp thông thường.