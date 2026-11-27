Trong lễ hội Katê, một trong những thời khắc thiêng liêng nhất diễn ra trước cửa những ngôi tháp cổ là nghi thức Pơh băng yang – lễ mở cửa tháp. Với người Chăm theo Bàlamôn giáo, tháp không đơn thuần là công trình kiến trúc cổ mà còn là không gian cư ngụ của các vị thần. Vì vậy, việc mở cửa không thể tùy tiện mà phải có nghi lễ cung thỉnh, xin phép trước khi bước vào nơi thờ tự.

Tại tháp Pô Klong Garai ở Ninh Thuận xưa, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, nghi thức này thường được tiến hành sau lễ rước y trang thần lên tháp. Đoàn hành lễ có các chức sắc như Cả sư (Po Dhia), thầy kéo đàn Kanhi hoặc Kanyi, Bà Bóng và ông Từ trông coi tháp. Mỗi người đảm nhiệm một vai trò riêng, tạo nên một trình tự nghi lễ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Mặc áo cho tượng thần Siva trong lễ mở cửa tháp. Ảnh: Báo Công Thương.

Trước cửa tháp, lễ vật được chuẩn bị gồm rượu, trứng, trầu cau và nước tắm thần có pha trầm hương cùng các loại hương liệu. Vị Cả sư chủ trì việc khấn nguyện, xin phép thần Shiva – vị thần được thờ phụng trong không gian tháp – cho phép đoàn lễ tiến vào. Sau đó, ông Từ dùng nước lễ tạt lên phù điêu thần Shiva trên vòm cửa chính, như một hành động thanh tẩy và cung kính trước khi mở lối vào nơi linh thiêng.

Một chi tiết đặc biệt là sự xuất hiện của thầy kéo đàn và Bà Bóng. Tiếng đàn cùng lời hát lễ vang lên trước cửa tháp, trong làn khói trầm lan tỏa. Nội dung lời hát thể hiện lòng thành kính, lời cầu xin được mở cửa để dâng lễ lên thần linh. Chỉ khi phần hát lễ kết thúc, Bà Bóng và ông Từ mới tiến hành mở cửa tháp.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc nghi thức chuyển sang những công đoạn tiếp theo: tắm tượng thần, lau rửa và thay y phục mới cho tượng thờ. Những bộ y trang được chuẩn bị và rước lên tháp từ trước, thể hiện sự chăm chút của cộng đồng đối với các vị thần được tôn kính.

Nghi thức mở cửa tháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa thủ tục trước khi hành lễ. Nó thể hiện quan niệm rằng con người phải biết kính trọng thần linh, xin phép trước khi bước vào không gian thiêng. Qua hàng trăm năm, nghi thức ấy vẫn được gìn giữ như một phần quan trọng của lễ hội Katê, góp phần duy trì mối liên hệ giữa cộng đồng Chăm với các vị thần, tổ tiên và di sản kiến trúc Champa.