Tảng đá hình chiếc mũ giáp chiến đấu cổ đại trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA gần đây đã phát hiện ra một tảng đá độc đáo trên bề mặt sao Hỏa, có hình dạng giống như một chiếc mũ giáp chiến đấu thời cổ đại. Nó được chụp bởi thiết bị chụp ảnh Mastcam-Z của tàu thám hiểm, đá có hình dạng nhọn và kết cấu sần sùi, gợi nhớ đến áo giáp cổ đại đã bị phong hóa.

Theo David Agle, người phát ngôn của nhóm Tàu thám hiểm Perseverance thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực của NASA, tảng đá này được đặt tên là "Horneflya", nó gây chú ý vì hình dạng, thành phần cấu tạo gần như hoàn toàn là các hạt hình cầu bao phủ. Trên Trái đất, các cấu trúc dạng hạt tương tự có thể được hình thành do quá trình phong hóa hóa học, lắng đọng khoáng chất hoặc hoạt động núi lửa; trên sao Hỏa, một số hạt hình cầu được cho là hình thành do nước ngầm chảy qua các lỗ rỗng của đá trầm tích, nhưng nguyên nhân của tất cả các hình thành như vậy trên sao Hỏa vẫn chưa được xác định rõ ràng.

NASA gần đây đã phát hiện một loại đá độc đáo trên bề mặt sao Hỏa, có hình dạng giống như một chiếc mũ chiến đấu cổ đại. Ảnh: @NASA.

Theo trang Space.com, nhóm nghiên cứu tàu Perseverance lưu ý rằng, tàu thăm dò đã phát hiện ra những tảng đá tương tự và sẽ tiếp tục phân tích thêm các mẫu vật để làm rõ cơ chế hình thành của các cấu trúc hình cầu này và khám phá thêm những bí ẩn địa chất của sao Hỏa. Mastcam-Z là một hệ thống ống kính kép với khả năng thu phóng có thể chụp ảnh lập thể độ phân giải cao từ xa, giúp các nhà khoa học xác định vị trí chính xác của những cấu trúc địa chất độc đáo này.

Kể từ khi hạ cánh, tàu Perseverance đã chụp ảnh nhiều loại đá kỳ lạ, bao gồm cả thiên thạch hình bánh rán và đá hình quả bơ. Những hình ảnh này cũng phản ánh một hiện tượng tâm lý gọi là pareidolia, trong đó con người có xu hướng nhận ra những hình ảnh quen thuộc trong các hình dạng ngẫu nhiên, chẳng hạn như một khuôn mặt trong những đám mây, một con thỏ trên mặt trăng, hoặc thứ hiện đang xuất hiện như một "mũ bảo hiểm thời trung cổ" trên sao Hỏa.