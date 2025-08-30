Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích thành phố 7.000 năm tuổi, lâu đời nhất từng được biết đến

Kho tri thức

Tàn tích thành phố 7.000 năm tuổi, lâu đời nhất từng được biết đến

Thành cổ Byblos ở Lebanon được coi là trung tâm đô thị lâu đời nhất trên thế giới, nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn minh cổ đại.

T.B (tổng hợp)
1. Được xem là thành phố cổ nhất còn tồn tại. Byblos có niên đại hơn 7.000 năm, được UNESCO công nhận là một trong những thành phố cổ liên tục có người sinh sống lâu đời nhất. Ảnh: Pinterest.
1. Được xem là thành phố cổ nhất còn tồn tại. Byblos có niên đại hơn 7.000 năm, được UNESCO công nhận là một trong những thành phố cổ liên tục có người sinh sống lâu đời nhất. Ảnh: Pinterest.
2. Tên gọi gắn liền với giấy cói. Tên “Byblos” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “biblion”, nghĩa là sách hay giấy cói, vì nơi đây từng là trung tâm buôn bán giấy cói Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
2. Tên gọi gắn liền với giấy cói. Tên “Byblos” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “biblion”, nghĩa là sách hay giấy cói, vì nơi đây từng là trung tâm buôn bán giấy cói Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
3. Trung tâm của nền văn minh Phoenicia. Byblos là cái nôi quan trọng của người Phoenicia, nổi tiếng với giao thương, hàng hải và việc sáng tạo hệ thống chữ viết tiền thân của bảng chữ cái hiện đại. Ảnh: Pinterest.
3. Trung tâm của nền văn minh Phoenicia. Byblos là cái nôi quan trọng của người Phoenicia, nổi tiếng với giao thương, hàng hải và việc sáng tạo hệ thống chữ viết tiền thân của bảng chữ cái hiện đại. Ảnh: Pinterest.
4. Liên hệ với thần thoại Hy Lạp. Nhiều truyền thuyết Hy Lạp nhắc đến Byblos như một vùng đất thiêng, nơi nữ thần Isis từng tìm kiếm xác Osiris theo thần thoại Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
4. Liên hệ với thần thoại Hy Lạp. Nhiều truyền thuyết Hy Lạp nhắc đến Byblos như một vùng đất thiêng, nơi nữ thần Isis từng tìm kiếm xác Osiris theo thần thoại Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
5. Nơi tọa lạc đền thờ Baalat Gebal. Ngôi đền cổ kính này được xây dựng để tôn thờ nữ thần Baalat Gebal – vị thần bảo hộ thành phố, còn được người Hy Lạp đồng hóa với nữ thần Aphrodite. Ảnh: Pinterest.
5. Nơi tọa lạc đền thờ Baalat Gebal. Ngôi đền cổ kính này được xây dựng để tôn thờ nữ thần Baalat Gebal – vị thần bảo hộ thành phố, còn được người Hy Lạp đồng hóa với nữ thần Aphrodite. Ảnh: Pinterest.
6. Bị chinh phục bởi nhiều đế chế. Lịch sử Byblos gắn liền với các đế chế lớn như Ai Cập, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã và Thập tự chinh, để lại di sản kiến trúc phong phú. Ảnh: Pinterest.
6. Bị chinh phục bởi nhiều đế chế. Lịch sử Byblos gắn liền với các đế chế lớn như Ai Cập, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã và Thập tự chinh, để lại di sản kiến trúc phong phú. Ảnh: Pinterest.
7. Phế tích lâu đài Thập tự chinh. Lâu đài đá vôi xây dựng bởi quân Thập tự chinh vào thế kỷ 12 vẫn còn tồn tại, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong quần thể Byblos. Ảnh: Pinterest.
7. Phế tích lâu đài Thập tự chinh. Lâu đài đá vôi xây dựng bởi quân Thập tự chinh vào thế kỷ 12 vẫn còn tồn tại, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong quần thể Byblos. Ảnh: Pinterest.
8. Được UNESCO công nhận. Năm 1984, Byblos được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO nhờ giá trị lịch sử, khảo cổ và văn hóa vượt trội. Ảnh: Pinterest.
8. Được UNESCO công nhận. Năm 1984, Byblos được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO nhờ giá trị lịch sử, khảo cổ và văn hóa vượt trội. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Thành phố cổ nhất thế giới #Byblos Lebanon #Văn minh Phoenicia #Di sản UNESCO #Lịch sử thành cổ #Giao thương giấy cói

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT