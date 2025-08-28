Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở nắp quan tài xác ướp cổ đại, bàng hoàng thấy thứ bên trong

Kho tri thức

Mở nắp quan tài xác ướp cổ đại, bàng hoàng thấy thứ bên trong

Các nhà khảo cổ học phát hiện bức tranh về Nữ thần trong quan tài xác ướp 3.000 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Xác ướp của một người phụ nữ tên Ta-Kr-Hb, có thể là một nữ tu hoặc công chúa, sống vào khoảng năm 760-525 Trước Công nguyên tại Thebes. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Xác ướp của một người phụ nữ tên Ta-Kr-Hb, có thể là một nữ tu hoặc công chúa, sống vào khoảng năm 760-525 Trước Công nguyên tại Thebes. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Bị hư hại do bọn trộm mộ đột nhập vào quan tài để tìm kiếm đồ vật có giá trị, và do lũ quét nhiều thế kỷ, Ta-Kr-Hb và quan tài của bà ấy đang trong tình trạng xuống cấp. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Bị hư hại do bọn trộm mộ đột nhập vào quan tài để tìm kiếm đồ vật có giá trị, và do lũ quét nhiều thế kỷ, Ta-Kr-Hb và quan tài của bà ấy đang trong tình trạng xuống cấp. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Vì thế, các chuyên gia đến từ Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth của Scotland đã bắt tay vào một dự án bảo tồn công cộng để cứu xác ướp này. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Vì thế, các chuyên gia đến từ Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth của Scotland đã bắt tay vào một dự án bảo tồn công cộng để cứu xác ướp này. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Sau khi xác ướp của Ta-Kr-Hb được đưa ra khỏi quan tài, các nhà bảo tồn tại Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth của Scotland đã phát hiện ra bức tranh vẽ nữ thần ở mặt trong của quan tài xác ướp Ai Cập. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Sau khi xác ướp của Ta-Kr-Hb được đưa ra khỏi quan tài, các nhà bảo tồn tại Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth của Scotland đã phát hiện ra bức tranh vẽ nữ thần ở mặt trong của quan tài xác ướp Ai Cập. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Đó là hình nữ thần Amentet được vẽ nhìn nghiêng về bên phải và mặc chiếc váy dài đặc trưng. Hai tay nữ thần Amentet hơi dang rộng và bà ấy đang đứng trên một cái bục. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Đó là hình nữ thần Amentet được vẽ nhìn nghiêng về bên phải và mặc chiếc váy dài đặc trưng. Hai tay nữ thần Amentet hơi dang rộng và bà ấy đang đứng trên một cái bục. Ảnh: @Bảo tàng và Phòng trưng bày Perth.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Nữ thần #quan tài #xác ướp #cổ đại #ai cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT