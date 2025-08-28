Hà Nội

Công dụng kỳ lạ của đôi giày đồng mạ vàng trong ngôi mộ cổ

Kho tri thức

Công dụng kỳ lạ của đôi giày đồng mạ vàng trong ngôi mộ cổ

Đôi giày bằng đồng mạ vàng được phát hiện tại ngôi mộ triều đại Silla, Hàn Quốc gây ngạc nhiên giới khảo cổ học vì công dụng thực sự của nó.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật ngôi mộ cổ thuộc tàn tích Vương quốc Silla cổ xưa ở phường Hwangnam, Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ, gây sốc. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Khi tiến hành khai quật ngôi mộ cổ thuộc tàn tích Vương quốc Silla cổ xưa ở phường Hwangnam, Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ, gây sốc. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Đó là một đôi giày bằng đồng, mạ vàng, ước tính có niên đại thuộc năm 57 Trước Công Nguyên đến năm 935 Sau Công Nguyên. Và đây là đôi giày bằng đồng đầu tiên, cực kỳ quý hiếm được tìm thấy tại khu vực này. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Đó là một đôi giày bằng đồng, mạ vàng, ước tính có niên đại thuộc năm 57 Trước Công Nguyên đến năm 935 Sau Công Nguyên. Và đây là đôi giày bằng đồng đầu tiên, cực kỳ quý hiếm được tìm thấy tại khu vực này. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Phần đế và vòng cung kim loại của đôi giày có các đường cắt hình chữ T trên bề mặt và họa tiết đồng mạ vàng hình tròn. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Phần đế và vòng cung kim loại của đôi giày có các đường cắt hình chữ T trên bề mặt và họa tiết đồng mạ vàng hình tròn. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Theo các chuyên gia khảo cổ, đôi giày kim loại này không được dùng để đi dạo quanh thị trấn, mà chúng chỉ được sử dụng trong các nghi lễ tang lễ bản địa, đóng vai trò như những đôi giày thanh lịch mà người quá cố sẽ mang khi sang thế giới bên kia. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Theo các chuyên gia khảo cổ, đôi giày kim loại này không được dùng để đi dạo quanh thị trấn, mà chúng chỉ được sử dụng trong các nghi lễ tang lễ bản địa, đóng vai trò như những đôi giày thanh lịch mà người quá cố sẽ mang khi sang thế giới bên kia. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Ngoài đôi giày đồng mạ vàng, các chuyên gia còn tìm thấy một số bộ phận có vẻ là yên ngựa bằng đồng mạ vàng và một hàm thiếc ngựa cổ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Ngoài đôi giày đồng mạ vàng, các chuyên gia còn tìm thấy một số bộ phận có vẻ là yên ngựa bằng đồng mạ vàng và một hàm thiếc ngựa cổ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Silla.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
