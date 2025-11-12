Hà Nội

Tàn tích nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, tuổi đời 1.200 năm

Kho tri thức

Tàn tích nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, tuổi đời 1.200 năm

Giữa lòng sa mạc Iraq, đại thánh đường Samarra vươn cao với tháp xoắn ốc kỳ vĩ, là biểu tượng của kiến trúc Hồi giáo đầu thời Abbasid.

T.B (tổng hợp)
Xây dựng vào thế kỷ 9. Đại thánh đường được Caliph al-Mutawakkil xây dựng năm 848–851, từng là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng vào thế kỷ 9. Đại thánh đường được Caliph al-Mutawakkil xây dựng năm 848–851, từng là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Được làm hoàn toàn từ gạch nung. Không dùng đá hay cẩm thạch, toàn bộ công trình được dựng bằng gạch và vữa sét. Ảnh: Pinterest.
Được làm hoàn toàn từ gạch nung. Không dùng đá hay cẩm thạch, toàn bộ công trình được dựng bằng gạch và vữa sét. Ảnh: Pinterest.
Diện tích hơn 17 hecta. Đây từng là một trong những công trình tôn giáo rộng nhất thời trung cổ. Ảnh: Pinterest.
Diện tích hơn 17 hecta. Đây từng là một trong những công trình tôn giáo rộng nhất thời trung cổ. Ảnh: Pinterest.
Có tháp xoắn ốc nổi tiếng Malwiya. Tòa tháp cao 52 mét với đường dốc xoắn quanh thân là biểu tượng đặc trưng của Samarra. Ảnh: Pinterest.
Có tháp xoắn ốc nổi tiếng Malwiya. Tòa tháp cao 52 mét với đường dốc xoắn quanh thân là biểu tượng đặc trưng của Samarra. Ảnh: Pinterest.
Lối đi xoắn độc đáo gợi cảm hứng kiến trúc sau này. Thiết kế tháp Malwiya ảnh hưởng đến nhiều công trình Hồi giáo sau đó. Ảnh: Pinterest.
Lối đi xoắn độc đáo gợi cảm hứng kiến trúc sau này. Thiết kế tháp Malwiya ảnh hưởng đến nhiều công trình Hồi giáo sau đó. Ảnh: Pinterest.
Bị tàn phá bởi chiến tranh và thời gian. Nhiều phần của đại thánh đường bị sụp đổ sau các cuộc xâm lược và thiên tai. Ảnh: Pinterest.
Bị tàn phá bởi chiến tranh và thời gian. Nhiều phần của đại thánh đường bị sụp đổ sau các cuộc xâm lược và thiên tai. Ảnh: Pinterest.
Là di sản thế giới UNESCO. Samarra được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2007 như minh chứng cho đỉnh cao kiến trúc Abbasid. Ảnh: Pinterest.
Là di sản thế giới UNESCO. Samarra được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2007 như minh chứng cho đỉnh cao kiến trúc Abbasid. Ảnh: Pinterest.
Vẫn là điểm hành hương linh thiêng. Dù chỉ còn phế tích, Samarra vẫn thu hút người Hồi giáo đến chiêm bái. Ảnh: Pinterest.
Vẫn là điểm hành hương linh thiêng. Dù chỉ còn phế tích, Samarra vẫn thu hút người Hồi giáo đến chiêm bái. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Di tích thờ Hồi giáo Samarra #Kiến trúc Abbasid cổ đại #Tháp xoắn ốc Malwiya #Di sản thế giới UNESCO #Lịch sử xây dựng và phá hoại #Điểm hành hương linh thiêng

