Tận thấy loài rắn kỳ lạ, dân Đông Nam Á coi là 'rồng sống'

Giải mã

Tận thấy loài rắn kỳ lạ, dân Đông Nam Á coi là 'rồng sống'

Rắn rồng (Xenodermus javanicus) là một trong những loài rắn kỳ lạ nhất thế giới. Chúng mang cái tên như vậy vì lớp vảy nổi lên trông như vảy của loài rồng.

Hình dáng độc nhất vô nhị. Các vảy lưng của rắn rồng nổi bật với hình tam giác nhọn, khiến nó trông như có gai hoặc “vảy rồng”. Ảnh: Pinterest.
Phân bố giới hạn. Loài này sống chủ yếu ở Malaysia, Indonesia và miền Nam Thái Lan, thường trong rừng mưa ẩm hoặc gần suối. Ảnh: Pinterest.
Chuyên săn ếch. Rắn rồng chủ yếu ăn ếch nhỏ và nòng nọc, săn mồi vào ban đêm. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khiêm tốn. Chiều dài trung bình của rắn rồng chỉ khoảng 60–70 cm, nhỏ hơn nhiều so với các loài rắn khác trong khu vực. Ảnh: Pinterest.
Tính tình hiền lành. Rắn rồng không hung dữ, không có nọc độc, hiếm khi cắn người và thường cuộn tròn khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Khả năng ẩn mình tốt. Màu da tối giúp chúng ngụy trang hiệu quả giữa lá mục và bùn rừng. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “rồng sống” trong văn hóa dân gian. Nhiều người địa phương tin rằng loài rắn này mang ý nghĩa linh thiêng, biểu trưng cho sức mạnh tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
#Loài rắn kỳ lạ #Rắn rồng trong văn hóa #Phân bố Đông Nam Á #Hành vi săn mồi ban đêm #Đặc điểm hình thái độc đáo #Khả năng ẩn mình và ngụy trang

