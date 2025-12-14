Hà Nội

Tận thấy loài cua kỳ dị nhất thế giới, ngụy trang cực đỉnh

Giải mã

Tận thấy loài cua kỳ dị nhất thế giới, ngụy trang cực đỉnh

Cua đầu gai Panama (Stenorhynchus debilis) sở hữu hình dạng khác thường và lối sống đặc biệt, khiến chúng trở thành sinh vật có 1-0-2 dưới đáy biển.

Chân dài bất thường. Cua đầu gai Panama có càng và chân rất mảnh, dài gấp nhiều lần cơ thể. Ảnh: wikimedia.org.
Leo trèo điêu luyện trên san hô. Những chân dài cho phép chúng di chuyển giữa các nhánh san hô. Ảnh: inaturalist.org.
Kích thước nhỏ bé. Thân cua chỉ dài vài centimet dù chân rất dài. Ảnh: ryanphotographic.com.
Đầu nhọn đặc trưng. Chúng có phần đầu kéo dài như chiếc gai phía trước. Ảnh: inaturalist.org.
Ngụy trang tài tình. Loài cua này gắn bọt biển và sinh vật nhỏ lên người để trốn kẻ thù. Ảnh: reeflifesurvey.com.
Sống ở vùng biển nông nhiệt đới. Chúng phổ biến tại vùng biển Panama và Caribe. Ảnh: reeflifesurvey.com.
Thức ăn đa dạng. Loài cua này ăn tảo, mảnh vụn hữu cơ và động vật nhỏ. Ảnh: amazonaws.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
