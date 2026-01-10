Hà Nội

'Mẹ ngoại' U50 trẻ đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam lên đồ sành điệu dạo phố

Mới đây, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khiến netizen 'ngỡ ngàng' khi lên đồ xuống phố đầy sang chảnh, khẳng định danh xưng 'mẹ ngoại' sành điệu nhất làng bóng đá Việt.

Trầm Phương
Trong làng bóng đá Việt Nam, không chỉ các cầu thủ hay nàng WAGs mới thu hút sự chú ý, mà ngay cả các "nhạc mẫu" cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của dư luận. Nổi bật nhất trong số đó chính là bà Mai Đoàn - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. (Ảnh IGNV)
Mới đây, "mẹ ngoại" U50 tiếp tục gây sốt mạng xã hội khi tung loạt ảnh dạo phố với phong cách thời trang cực kỳ thời thượng, khẳng định đẳng cấp nhan sắc "bất bại" trước thời gian. (Ảnh IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, bà khéo léo phối hợp áo choàng nhung xanh - một thiết kế sang trọng với phần họa tiết thêu tỉ mỉ dọc vạt áo, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa quyền lực, cùng với đó là chân váy da ngắn giúp tôn lên đôi chân dài miên man và vóc dáng thon gọn. (Ảnh IGNV)
Bà kết hợp cùng kính râm bản lớn và đôi khuyên tai lông vũ màu xanh đồng điệu với áo, tạo nên một tổng thể vô cùng bắt mắt và có gu. (Ảnh IGNV)
Dù đã ở ngưỡng tuổi 48, bà Mai Đoàn vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung như mới ngoài 30. (Ảnh IGNV)
Thậm chí, khi đứng chung khung hình với con gái là Top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My, nhiều người còn nhận xét trông họ chẳng khác nào hai chị em. (Ảnh IGNV)
Bà sở hữu chiều cao lý tưởng và thân hình mảnh mai nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập Yoga bay. Doãn Hải My từng tiết lộ cô thừa hưởng cơ địa "ăn mãi không béo" từ mẹ. (Ảnh IGNV)
Khác với vẻ dịu dàng của con gái, bà Mai Đoàn mang vẻ đẹp cá tính, hiện đại với mái tóc tém thương hiệu và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh IGNV)
Không gò bó trong những trang phục truyền thống hay kín đáo thường thấy ở tuổi trung niên, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu luôn biết cách làm mới mình với những set đồ sành điệu. (Ảnh IGNV)
