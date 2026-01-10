Hà Nội

Điểm mặt thảm họa khí hậu tàn khốc từng làm thế giới chao đảo

Kho tri thức

Điểm mặt thảm họa khí hậu tàn khốc từng làm thế giới chao đảo

Trong thời gian qua, nhân loại đã đối mặt với một số thảm họa khí hậu gây thương vong lớn về người cũng như thiệt hại lớn về kinh tế như mưa bão, lũ lụt...

Tâm Anh (TH)
Năm 2025, thế giới chứng kiến những tác động tàn khốc do biến đổi khí hậu trên toàn cầu với các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Trong đó, mưa lũ là một trong những thiên tai phổ biến nhất và ảnh hưởng hàng loạt quốc gia trên thế giới. Ảnh: Fatih Aktas/Anadolu Agency/Getty Images.
Tại châu Á, cơn bão Ditwah cuối tháng 11/2025 đã khiến Sri Lanka bị ảnh hưởng nặng nề. Các cơ quan chính phủ phải đóng cửa, dịch vụ đường sắt bị đình chỉ. Bão ảnh hưởng 10% dân số ở Sri Lanka, khiến hơn 630 người chết, tàn phá nhà cửa và các cây trồng chủ lực như lúa và trà. Theo ước tính, chi phí để khắc phục hậu quả sau bão có thể lên tới 7 tỷ USD. Ảnh: South News.
Ở Đông Nam Á, bão Senyar đổ bộ Indonesia cuối tháng 11/2025 kèm theo mưa lớn đã dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng làm hơn 910 người chết và nhiều người mất nhà cửa. Cơn bão Senyar cũng ảnh hưởng đến Malaysia và Thái Lan khiến khoảng 200 người thiệt mạng. Ảnh: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra.
Trong năm 2025, Mỹ xảy ra thảm họa cháy rừng nghiêm trọng ở Los Angeles, California. Hai đám cháy rừng Palisades và Eaton bùng phát từ ngày 7/1/2025 đã nhanh chóng lan rộng nhờ gặp các yếu tố thuận lợi như thảm thực vật trải qua một mùa hè khô nóng, gió mạnh bất thường và nền nhiệt ấm. Ảnh: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty.
Theo các chuyên gia, đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử California. Ngọn lửa hoành hành suốt 24 ngày, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di dời và nhiều khu phố bị cháy rụi. Các nhà khoa học tính toán khả năng xảy ra cháy rừng ở Los Angeles đã cao hơn 35% do biến đổi khí hậu. Ảnh: Mario Tama / Getty.
Báo cáo của tổ chức nhân đạo Christian Aid cho biết trong năm 2024, thiệt hại do các thảm họa khí hậu chính trên toàn cầu đã vượt qua con số 230 tỷ USD. Trong số này, bão Milton và bão Helene đã càn quét nước Mỹ, gây thiệt hại lần lượt 60 tỷ USD và 55 tỷ USD. Ảnh: jw.org.
Tại châu Á, lũ lụt tại Trung Quốc từ tháng 6 - 7/2024 đã gây thiệt hại 15,6 tỷ USD. Siêu bão Yagi ảnh hưởng tới các quốc gia: Philippines, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan vào tháng 9/2024 đã gây ra tổn thất lên tới 12,6 tỷ USD. Ảnh: Huang Yun/VCG/Getty Images.
Trong năm 2024, châu Âu cũng chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Bão Boris càn quét khu vực Trung Âu và lũ lụt tại Tây Ban Nha, Đức đã gây thiệt hại tổng cộng 13,87 tỷ USD. Ảnh: radar.am.
Tại khu vực phía Nam châu Phi, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử từ tháng 2 - 7/2024 đã ảnh hưởng tới 14 triệu người tại Zambia, Malawi, Namibia và Zimbabwe. Ảnh: Laurie MacGregor/ACT.
