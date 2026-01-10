Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những 'cú sốc nhiệt' toàn cầu khi đại dương nóng lên kỷ lục

Giải mã

Những 'cú sốc nhiệt' toàn cầu khi đại dương nóng lên kỷ lục

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học quốc tế cho thấy các đại dương trên thế giới đã hấp thụ lượng nhiệt kỷ lục trong năm 2025.

Tâm Anh (theo Times, Stuff)
Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences số ra ngày 9/1, các nhà khoa học quốc tế cho biết các đại dương trên Trái đất đã hấp thụ lượng nhiệt kỷ lục trong năm 2025. Đây là mức nhiệt kỷ lục lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu hiện đại. Ảnh: Marc Asensio—Getty Images.
Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences số ra ngày 9/1, các nhà khoa học quốc tế cho biết các đại dương trên Trái đất đã hấp thụ lượng nhiệt kỷ lục trong năm 2025. Đây là mức nhiệt kỷ lục lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu hiện đại. Ảnh: Marc Asensio—Getty Images.
Theo nhóm nghiên cứu, 2.000m trên cùng các đại dương trên thế giới đã hấp thụ lượng nhiệt trong năm 2025 đã tăng khoảng 23 zettajoules so với năm 2024 - tương đương với khoảng 37 lần năng lượng toàn cầu tiêu thụ vào năm 2023. Ảnh: Getty Images/Futurism.
Theo nhóm nghiên cứu, 2.000m trên cùng các đại dương trên thế giới đã hấp thụ lượng nhiệt trong năm 2025 đã tăng khoảng 23 zettajoules so với năm 2024 - tương đương với khoảng 37 lần năng lượng toàn cầu tiêu thụ vào năm 2023. Ảnh: Getty Images/Futurism.
Kết quả nghiên cứu trên được các chuyên gia đưa ra dựa trên việc xem xét lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, đo lường lượng năng lượng nhiệt dư thừa mà các đại dương trên thế giới lưu trữ theo thời gian. Việc theo dõi nhiệt độ đại dương là một cách quan trọng để các nhà khoa học giám sát sự thay đổi khí hậu dài hạn. Ảnh: auckland.ac.nz.
Kết quả nghiên cứu trên được các chuyên gia đưa ra dựa trên việc xem xét lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, đo lường lượng năng lượng nhiệt dư thừa mà các đại dương trên thế giới lưu trữ theo thời gian. Việc theo dõi nhiệt độ đại dương là một cách quan trọng để các nhà khoa học giám sát sự thay đổi khí hậu dài hạn. Ảnh: auckland.ac.nz.
Kết quả nghiên cứu trên được các chuyên gia đưa ra dựa trên việc xem xét lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, đo lường lượng năng lượng nhiệt dư thừa mà các đại dương trên thế giới lưu trữ theo thời gian. Việc theo dõi nhiệt độ đại dương là một cách quan trọng để các nhà khoa học giám sát sự thay đổi khí hậu dài hạn. Ảnh: auckland.ac.nz.
Kết quả nghiên cứu trên được các chuyên gia đưa ra dựa trên việc xem xét lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, đo lường lượng năng lượng nhiệt dư thừa mà các đại dương trên thế giới lưu trữ theo thời gian. Việc theo dõi nhiệt độ đại dương là một cách quan trọng để các nhà khoa học giám sát sự thay đổi khí hậu dài hạn. Ảnh: auckland.ac.nz.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu, nơi nước biển và khí quyển gặp nhau, vào năm 2025 là mức cao thứ 3 trong lịch sử và vẫn cao hơn khoảng 0,5 độ C so với mức trung bình cơ sở giai đoạn 1981 - 2010. Ảnh: Phan Lee McCaskill, USN, Public domain, via Wikimedia Commons.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình toàn cầu, nơi nước biển và khí quyển gặp nhau, vào năm 2025 là mức cao thứ 3 trong lịch sử và vẫn cao hơn khoảng 0,5 độ C so với mức trung bình cơ sở giai đoạn 1981 - 2010. Ảnh: Phan Lee McCaskill, USN, Public domain, via Wikimedia Commons.
Một số khu vực đang ấm lên nhanh hơn những khu vực khác. Trong đó, các khu vực ấm nhất bao gồm Nam Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Ảnh: un.org.
Một số khu vực đang ấm lên nhanh hơn những khu vực khác. Trong đó, các khu vực ấm nhất bao gồm Nam Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Ảnh: un.org.
Các nhà khoa học cho biết khi nhiệt độ đại dương nóng lên, một loạt tác động khí hậu được kích hoạt. Trong đó, các đại dương ấm hơn góp phần gây ra tình trạng mực nước biển dâng cao và thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Ảnh: solimarinternational.com.
Các nhà khoa học cho biết khi nhiệt độ đại dương nóng lên, một loạt tác động khí hậu được kích hoạt. Trong đó, các đại dương ấm hơn góp phần gây ra tình trạng mực nước biển dâng cao và thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Ảnh: solimarinternational.com.
Điều này bao gồm việc tăng cường độ của các cơn bão trong khi giảm tốc độ di chuyển của chúng - có nghĩa là chúng có thể tồn tại lâu hơn ở một vị trí khi đổ bộ và có khả năng gây ra thiệt hại cao hơn. Ảnh: Christian Vizl.
Điều này bao gồm việc tăng cường độ của các cơn bão trong khi giảm tốc độ di chuyển của chúng - có nghĩa là chúng có thể tồn tại lâu hơn ở một vị trí khi đổ bộ và có khả năng gây ra thiệt hại cao hơn. Ảnh: Christian Vizl.
Thêm nữa, nhiệt độ trong các đại dương tăng cao còn tạo môi trường chết chóc cho các rạn san hô nhiệt đới, nhất là trong những đợt nắng nóng kéo dài trên biển. Ảnh: oceanpanel.org.
Thêm nữa, nhiệt độ trong các đại dương tăng cao còn tạo môi trường chết chóc cho các rạn san hô nhiệt đới, nhất là trong những đợt nắng nóng kéo dài trên biển. Ảnh: oceanpanel.org.
Về lâu dài, tốc độ ấm lên của đại dương sẽ ngày càng tăng nhanh hơn do tăng lượng tích tụ khí nhà kính trong khí quyển, chủ yếu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Từ đây, các chuyên gia nhận định khi vấn đề nóng lên toàn cầu chưa được giải quyết và lượng nhiệt bị giữ lại trong khí quyển còn tăng lên, các kỷ lục về nhiệt độ ở các đại dương trên thế giới sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ. Ảnh: theswaddle.com.
Về lâu dài, tốc độ ấm lên của đại dương sẽ ngày càng tăng nhanh hơn do tăng lượng tích tụ khí nhà kính trong khí quyển, chủ yếu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Từ đây, các chuyên gia nhận định khi vấn đề nóng lên toàn cầu chưa được giải quyết và lượng nhiệt bị giữ lại trong khí quyển còn tăng lên, các kỷ lục về nhiệt độ ở các đại dương trên thế giới sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ. Ảnh: theswaddle.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Times, Stuff)
#Tác động của nhiệt độ đại dương tăng #Hiện tượng thời tiết cực đoan #Mực nước biển dâng cao #đại dương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT