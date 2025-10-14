Hà Nội

Tận mục ngôi đền có 216 khuôn mặt khổng lồ của vương quốc Khmer cổ

Kho tri thức

Tận mục ngôi đền có 216 khuôn mặt khổng lồ của vương quốc Khmer cổ

Ẩn sâu trong quần thể Angkor Thom, đền Bayon là minh chứng ấn tượng cho sự giao thoa giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo cổ đại ở Campuchia.

Được xây dựng dưới triều vua Jayavarman VII. Đền Bayon được hoàn thành vào cuối thế kỷ 12, là trung tâm tôn giáo chính của đế chế Khmer thời cực thịnh. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với 216 khuôn mặt khổng lồ. Những khuôn mặt mỉm cười bí ẩn được chạm khắc trên các tháp đá tượng trưng cho lòng từ bi và quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Các gương mặt mang nét bí ẩn “nụ cười Khmer”. Người ta cho rằng chúng khắc họa vua Jayavarman VII hoặc thần Avalokiteshvara. Ảnh: Pinterest.
Đền có cấu trúc ba tầng phức tạp. Các hành lang, tháp và sân gắn kết như mê cung thể hiện nghệ thuật kiến trúc Khmer đỉnh cao. Ảnh: Pinterest.
Những bức phù điêu kể chuyện đời sống dân gian. Tường đền khắc họa các cảnh sinh hoạt, chiến trận, và lễ nghi tôn giáo thời Angkor. Ảnh: Pinterest.
Bayon từng được cải tạo nhiều lần. Sau khi Phật giáo suy yếu, nhiều chi tiết của đền được thay đổi để phù hợp với tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Ảnh: Pinterest.
Vị trí trung tâm Angkor Thom mang ý nghĩa vũ trụ. Đền Bayon tượng trưng cho núi Meru – trục vũ trụ trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Ảnh: Pinterest.
Đền Bayon là biểu tượng của văn hóa Khmer. Ngày nay, hình ảnh khuôn mặt đá mỉm cười được xem là biểu tượng văn hóa của Campuchia. Ảnh: Pinterest.
